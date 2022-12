Programmes de financement pour les créateurs de musique via le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada

TORONTO, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Patrimoine canadien a accordé à la Fondation SOCAN 132 000 $, par le biais du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada .

Ce généreux soutien permettra à la Fondation SOCAN d'offrir la deuxième édition du Sommet sur l'entrepreneuriat créatif du 21 au 23 mars 2023. Le sommet est un rassemblement éducatif virtuel destiné à aider les créateurs de musique et les travailleurs de la scène à développer leurs capacités entrepreneuriales.

Le financement soutiendra également l'expansion du programme de mentorat Équité X Production, qui est conçu pour autonomiser les futures productrices s'identifiant en tant que femmes ou appartenant à des minorités de genre.

« La Fondation SOCAN exprime sa gratitude à Patrimoine canadien qui nous permet de servir la communauté avec des programmes solides qui seront financés par le gouvernement du Canada », a déclaré Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Nous avons très hâte de soutenir le secteur et de collaborer avec nos partenaires de l'industrie. »

L'annonce a été faite par l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, le 18 octobre 2022 à Montréal. Marc Ouellette, le président du Conseil d'administration de la SOCAN, était présent au nom de la SOCAN et de la Fondation SOCAN.

À propos de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs dans notre société. La Fondation SOCAN fait partie du groupe SOCAN et est dirigée par son propre Conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs qui reflètent la diversité de la musique de concert et de la musique populaire ainsi que la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation SOCAN et de la SOCAN, visitez le www.fondationsocan.ca et le www.socan.com .

