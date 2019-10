Patrimoine Aviso annonce la nomination de Christine Zalzal au poste de chef du courtage en ligne et du patrimoine numérique

Mme Zalzal a connu beaucoup de succès dans le secteur des services financiers, où elle a été à l'origine d'une croissance importante de gammes de produits de ventes et de gestion de patrimoine grâce à la création de nouveaux produits et à des stratégies de marketing efficaces. Elle a occupé des postes de haute direction à responsabilités croissantes au sein de la RBC, de la Banque Laurentienne, de la FirstOntario Credit Union et, plus récemment, du service iTRADE de la Banque Scotia, où elle supervisait entre autres les stratégies en matière de prix et de produits numériques, les plateformes de négociation et les revenus des ventes. Sous la direction de Christine, iTRADE s'est classée au premier rang du courtage en ligne d'une banque au Canada en 2018 selon MoneySense et le Globe and Mail .

« Nos activités de courtage en ligne et de gestion du patrimoine numérique représentent d'importants secteurs stratégiques de croissance pour Patrimoine Aviso et évoluent sur un marché concurrentiel, » a déclaré Bill Packham, président et directeur général de Patrimoine Aviso. « La vaste expérience et l'expertise de Christine font d'elle un ajout idéal à notre équipe de haute direction puisque nous souhaitons continuer d'innover et d'améliorer notre offre de placement en ligne au profit de nos coopératives d'épargne et de crédit partenaires, de nos partenaires institutionnels et des investisseurs individuels canadiens. »

« Les investisseurs canadiens réclament des produits plus novateurs afin d'atteindre leurs objectifs de placement à court et à long terme, surtout lorsqu'il est question de gérer leur propre argent au moyen de plateformes de courtage en ligne et de robots-conseillers, » a affirmé Mme Zalzal. « Je suis ravie de poursuivre sur la lancée des progrès réalisés par Patrimoine Aviso dans le domaine du patrimoine numérique. En mettant l'accent sur le client, je suis convaincue que nous pouvons positionner de façon unique nos solutions de placement afin de suivre l'évolution rapide des préférences des consommateurs et d'améliorer nos capacités à mieux servir nos clients. J'ai hâte de diriger le prochain chapitre de notre histoire. »

À PROPOS DE PATRIMOINE AVISO

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l'échelle nationale qui gère plus de 60 milliards de dollars d'actifs. Patrimoine Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Nos courtiers réglementés par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, nos services de courtage complets réglementés par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et nos agences d'assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d'épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme d'investissement automatisée, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l'entremise d'un réseau national de conseillers. Patrimoine Aviso offre également, par l'intermédiaire des Services des correspondants Aviso, des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux organisations financières indépendantes, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux de Patrimoine Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l'entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d'information sur Patrimoine Aviso, visitez le www.aviso.ca/fr/.

