La solution soutiendra les conseillers financiers, tout en bonifiant l'expérience utilisateur des investisseurs canadiens

TORONTO, le 2 mars 2022 /CNW/ - Patrimoine Aviso, l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada et CGI (TSX: GIB) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information et en management au monde, sont heureuses d'annoncer qu'elles ont conclu une entente de sept ans visant à rehausser l'offre de gestion de patrimoine exhaustive d'Aviso.

Dans le cadre de ce partenariat, Patrimoine Aviso utilisera la plateforme numérique CGI Wealth360MD, la principale solution de technologie avancée des comptes unifiés, pour fournir aux conseillers financiers un portefeuille personnalisé de services de gestion. Cette plateforme permettra à Patrimoine Aviso d'offrir à grande échelle, de manière transparente et flexible des stratégies d'investissement sur mesure et fiscalement avantageuses pour les ménages canadiens.

« Patrimoine Aviso est ravie de s'associer avec CGI pour améliorer la valeur que nous offrons aux conseillers et aux investisseurs qui font partie de notre réseau de partenaires composé de centaines d'institutions financières partout au pays », explique Bill Packham, président et chef de la direction de Patrimoine Aviso. « CGI offre la bonne combinaison de technologie et d'expertise en gestion de patrimoine pour aider à réaliser notre objectif d'améliorer continuellement les capacités de nos partenaires et de leurs conseillers financiers et d'offrir une meilleure expérience en gestion de patrimoine pour l'ensemble des Canadiens. »

« Étant donné que les attentes des investisseurs et la nature des interactions numériques évoluent, l'écosystème de gestion de patrimoine du Canada connaît un changement sans précédent », explique Jamie Holland, vice-président principal, Solutions sectorielles Canada, CGI. « C'est un exemple parfait de deux grandes entreprises canadiennes qui travaillent ensemble pour soutenir les investisseurs canadiens en leur offrant de meilleurs conseils pour l'avenir. »

CGI soutient plus de 500 institutions financières dans le monde, en leur fournissant un large éventail de stratégies, de solutions et de services en technologie de l'information et en management.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 82 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Nous sommes un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous aidons des centaines d'institutions et de détaillants à obtenir un avantage concurrentiel. En recourant à notre centre flexible de produits et de services intégrés, nos partenaires sont en mesure d'offrir une meilleure gestion de patrimoine à leurs clients. Notre offre exhaustive comprend des services de courtage et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est un chef de file canadien dans le domaine des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Et Services des correspondants d'Aviso offrent des services de garde de biens et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Avec un actif sous administration et gestion de plus de 100 milliards de dollars, nous sommes une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de nos propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

