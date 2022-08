Patrick Gélinas nommé chef des services financiers de Croix Bleue Vie

MONCTON, NB, le 19 août 2022 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada (Croix Bleue Vie) est heureuse d'annoncer la nomination de Patrick Gélinas au poste de chef des services financiers. M. Gélinas succède à Tim Mawhinney qui a accepté le poste de président et chef de la direction de l'entreprise plus tôt cette année.

Gestionnaire chevronné dans les secteurs des finances, de la comptabilité et des stratégies, Patrick Gélinas compte plus de 15 années d'expérience progressive en gestion au sein de compagnies d'assurance mondiales.

« La feuille de route exceptionnelle de Patrick en matière de leadership et d'excellence sera un précieux atout dans la conception de la prochaine phase de croissance stratégique de notre entreprise, explique Tim Mawhinney. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe de Croix Bleue Vie et nous nous réjouissons de la contribution qu'il saura apporter à la réussite de nos objectifs d'affaires grâce à sa vaste expérience. »

Dans son rôle de chef des services financiers, M. Gélinas supervisera les secteurs des finances, des investissements, de la vérification interne et du développement organisationnel de Croix Bleue Vie. Il veillera notamment à ce que l'entreprise dispose des contrôles financiers et des procédures de rapports nécessaires pour croître, préserver sa solidité financière et augmenter son efficacité opérationnelle, tout en s'assurant du respect de toutes les exigences réglementaires en matière de rapports du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).

« Je suis ravi de me joindre à un des principaux fournisseurs d'assurance vie au Canada pendant une étape stimulante de son développement, déclare Patrick Gélinas. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour veiller à la solidité financière de l'entreprise et à la poursuite de sa croissance. »

Avant de se joindre à Croix Bleue Vie, M. Gélinas était vice-président des Finances pour un groupe financier international. Il est comptable professionnel agréé et détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

À propos de La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada

Croix Bleue Vie est une entreprise sous réglementation fédérale qui exerce des activités partout au pays.

L'entreprise appartient à des actionnaires qui représentent tous les membres de l'Association canadienne des Croix Bleue, soit Croix Bleue du Pacifique, Croix Bleue de l'Alberta, Croix Bleue de la Saskatchewan, Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Canassurance et Croix Bleue Medavie.

Elle se spécialise dans des produits d'assurance vie et d'assurance invalidité qui viennent compléter la gamme de produits d'assurance soins de santé et soins dentaires distribués par les Croix Bleue.

SOURCE Croix Bleue Vie

Renseignements: Jacqueline Zonneville, Chef de service, Communications, [email protected], 416-626-4955