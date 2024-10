Des options d'assurance vie accessibles, économiques et pratiques pour les familles canadiennes

MONCTON, NB, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance-vie Croix Bleue du Canada (Croix Bleue Vie) transforme le paysage de l'assurance vie en lançant une nouvelle offre d'assurance vie temporaire et d'assurance maladies graves avec sélection des risques. Ce produit révolutionnaire simplifie le processus de souscription d'une assurance vie, habituellement long et complexe, en misant sur la technologie de pointe éprouvée d'AssureMoi, une entreprise pionnière en assurance vie numérique. L'adhésion se déroule en ligne, en aussi peu que 20 minutes. Tout est prévu pour éliminer les obstacles courants qui compliquent l'accès à l'assurance vie : il n'y a aucun document papier à remplir, pas d'examen médical dans certains cas et les primes sont abordables.

« Notre nouvelle offre fait disparaître les principaux irritants qui découragent depuis toujours les Canadiens et Canadiennes de souscrire une assurance vie individuelle, déclare Tim Mawhinney, président et chef de la direction de Croix Bleue Vie. Grâce à notre plateforme en ligne conviviale, les gens peuvent maintenant obtenir une soumission personnalisée en quelques secondes et effectuer l'ensemble du processus en trois étapes simples. »

Qu'il s'agisse de souscrire une nouvelle couverture ou de bonifier leur régime actuel, les clients profitent d'une sécurité financière en sachant que leur famille sera soutenue et protégée durant les moments les plus éprouvants de la vie.

En plus d'être facile d'accès, l'assurance vie temporaire et maladies graves de Croix Bleue Vie offre plusieurs avantages de taille :

Prix abordable : Grâce à l'élimination des étapes superflues qui caractérisent le processus d'adhésion traditionnel, l'assurance vie temporaire de Croix Bleue Vie est proposée à des taux défiant toute concurrence, qui sont en moyenne 10 % moins élevés que les offres actuelles au Canada .

Grâce à l'élimination des étapes superflues qui caractérisent le processus d'adhésion traditionnel, l'assurance vie temporaire de Croix Bleue Vie est proposée à des taux défiant toute concurrence, qui sont en moyenne 10 % moins élevés que les offres actuelles au . Options de couverture flexibles : Croix Bleue Vie propose des durées de couverture personnalisables allant jusqu'à 30 ans. Il est possible de souscrire jusqu'à 5 millions de dollars en assurance vie temporaire et jusqu'à 1 million de dollars en assurance maladies graves, selon ses besoins.

Croix Bleue Vie propose des durées de couverture personnalisables allant jusqu'à 30 ans. Il est possible de souscrire jusqu'à 5 millions de dollars en assurance vie temporaire et jusqu'à 1 million de dollars en assurance maladies graves, selon ses besoins. Technologie novatrice : En numérisant le processus de souscription, la plateforme d'AssureMoi réduit les inefficiences. De plus, ses algorithmes avancés permettent d'évaluer les risques avec exactitude, ce qui aide à diminuer les primes tout en maintenant une couverture complète, adaptée à la situation et aux besoins de la personne.

En numérisant le processus de souscription, la plateforme d'AssureMoi réduit les inefficiences. De plus, ses algorithmes avancés permettent d'évaluer les risques avec exactitude, ce qui aide à diminuer les primes tout en maintenant une couverture complète, adaptée à la situation et aux besoins de la personne. Couverture de confiance : Grâce à cette solution qui allie la réputation et la fiabilité de Croix Bleue Vie à la technologie de pointe d'AssureMoi, les clients obtiennent une protection de qualité supérieure en toute simplicité. S'ils le souhaitent, ils ont également la possibilité de consulter nos professionnels agréés afin de recevoir une aide personnalisée pour adapter la couverture à leurs besoins uniques.

« Les familles méritent d'avoir accès à de meilleures options en matière d'assurance vie, et nous sommes ravis d'offrir une solution qui répond à leurs besoins à un coût plus abordable, déclare Tim Mawhinney. En éliminant les étapes superflues et en automatisant le processus de souscription, Croix Bleue Vie génère des économies qui profitent directement aux consommateurs. »

Afin de renforcer cette collaboration, Croix Bleue Vie a fourni 15 millions de dollars en financement par actions pour accélérer le développement continu de la technologie de pointe d'AssureMoi. « Cet investissement est un élément essentiel de notre stratégie commune, qui consiste à proposer une approche moderne axée sur le numérique en assurance vie », précise Tim Mawhinney.

« Nous sommes ravis de faire partie du parcours d'AssureMoi et de collaborer avec cette entreprise dans le but d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des solutions d'assurance vie plus simples et plus abordables, ajoute Tim Mawhinney. De nos jours, les gens s'attendent à faire leurs transactions en ligne, et la solution numérique rapide et abordable de Croix Bleue Vie est conçue pour répondre à cette attente. Proposée directement aux consommateurs, elle permet aux Canadiens et Canadiennes d'obtenir plus facilement la protection dont ils ont besoin. »

À l'heure actuelle, plus de 30 % de la population canadienne a une couverture d'assurance vie insuffisante, ce qui laisse de nombreuses familles sans protection en cas de perte de revenus. Cette nouvelle offre issue de notre collaboration permet à toutes les personnes d'avoir accès à une assurance complète et abordable, peu importe où elles vivent au pays.

À l'heure où la santé, le bien-être et l'abordabilité figurent parmi les priorités des Canadiens et Canadiennes, cette nouvelle offre d'assurance est idéale puisqu'elle s'adapte aux besoins des gens, et non l'inverse. Les produits sont accessibles partout au pays, afin que chaque personne puisse obtenir la couverture dont elle a besoin.

À propos de Croix Bleue Vie

Parmi les principaux fournisseurs d'assurance vie au Canada, Croix Bleue Vie est très fière d'être la marque en laquelle les consommateurs et consommatrices canadiens ont le plus confiance, offrant une couverture exceptionnelle conçue pour les protéger, leur famille et eux. Son engagement inébranlable à l'égard de l'excellence du service et des produits lui a valu le titre de compagnie d'assurance vie la plus respectée au Canada pendant trois années consécutives. Croix Bleue Vie propose une gamme complète de produits individuels et collectifs d'assurance vie et invalidité. Pour en savoir plus : https://www.croixbleue.ca/vie/fr

À propos d'AssureMoi

AssureMoi transforme l'assurance vie et invalidité au Canada en la rendant plus simple, abordable et rapide à obtenir pour les familles. Grâce à une plateforme numérique, AssureMoi propose des options d'assurance optimisées qui éliminent les étapes superflues et réduisent les coûts, souvent sans examen médical. En misant sur la transparence et l'innovation, AssureMoi modernise le secteur de l'assurance afin que la protection financière soit à la portée de tous les Canadiens et Canadiennes.

