TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est heureuse d'annoncer la nomination de Patrick Cronin et de Stacey Madge à son conseil d'administration, à effet du 31 juillet 2024.

M. Cronin est un cadre financier chevronné dont la carrière s'étend sur plus de 30 ans dans le secteur des services bancaires et financiers au Canada, aux États-Unis et sur les marchés internationaux. Il a été récemment conseiller spécial pour le chef de la direction, BMO Groupe financier. Auparavant, il a été chef de la gestion des risques de BMO Groupe financier. À ce titre, il a assuré la révision et la surveillance indépendantes des risques à l'échelle de l'entreprise et a encouragé une solide culture de gestion du risque à l'échelle de la banque. Il a joué un rôle crucial dans des initiatives stratégiques de BMO, comme l'acquisition réussie de Bank of the West au début de 2023.

De 2001 à 2018, M. Cronin a occupé divers postes importants à BMO Marchés des capitaux. Il a été chef, Produits de négociation, président et chef de l'exploitation ainsi que chef de la direction et chef de groupe d'exploitation. Dans ses fonctions, il a été responsable des groupes des ventes, de négociation, de recherche et de structuration dans les domaines des produits d'actions, des produits de dette, des devises, des produits dérivés et de la titrisation. Il a aussi soutenu d'importantes expansions sur les marchés américains et asiatiques.

Selon M. Cronin, il y a une forte adéquation entre les domaines clés des activités et des priorités stratégiques de la Sun Life et sa propre expertise. Cette dernière comprend une connaissance approfondie des marchés financiers, de la gestion financière, des fusions et des acquisitions et de la gestion des risques. Son expérience et son point de vue seront inestimables, tandis que la Sun Life continue d'évoluer et de s'adapter aux changements rapides du paysage financier.

M. Cronin détient un baccalauréat en économie et en histoire de l'Université de Toronto et une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School de l'Université Western. Il vit à Toronto.

Mme Madge est une leader expérimentée. Elle a travaillé plus de 30 ans dans les domaines des services financiers et des technologies. Avant son départ à la retraite, pour se concentrer sur les services communautaires et les services-conseils, Mme Madge a été présidente et directrice nationale pour Visa Canada. Elle s'est signalée pour les réalisations suivantes : croissance notable, acquisitions de nouveaux Clients, partenariats en matière de technologies financières et innovations liées aux paiements.

Avant de passer à Visa Canada, Mme Madge a œuvré à la Banque Scotia. Elle y a occupé différents postes de haute direction. Elle a été cheffe et première vice-présidente, Opérations internationales, Particuliers et petites entreprises. Elle était alors responsable de cette sphère d'opérations pour 30 marchés d'Amérique latine et des Caraïbes. En outre, elle a travaillé pendant plus de 10 ans chez McKinsey & Compagnie. Elle y a été dirigeante, spécialisée dans les secteurs suivants : services bancaires aux particuliers, fusions et acquisitions, changement de culture, efficacité de l'effectif de vente, stratégie et expérience Client.

Mme Madge est d'avis que le secteur de l'assurance-vie joue un rôle essentiel à l'égard de la santé financière et du bien-être des Clients. Son expérience en transformation numérique, partenariats en matière de technologies financières, expérience Client et gestion des risques seront utiles pour l'orientation stratégique de la Sun Life.

Mme Madge est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago. Elle possède le titre de Chartered Financial Analyst et elle a un certificat en gouvernance d'entreprise d'INSEAD. Elle vit à Toronto et elle siège actuellement au conseil consultatif de Georgian Partners et au conseil d'administration de The Princess Margaret Cancer Foundation.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Relations avec les investisseurs : Ariane Richard David Garg Gestionnaire, relations publiques Vice-président principal, gestion du capital Bureau du président, Québec et relations avec les investisseurs Tél. : 438-364-6807 Tél. : 416-408-8649 [email protected] [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.