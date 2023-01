Patrick Bertrand se joint à Fondaction au poste de vice-président et chef de la direction financière

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Fondaction annonce la nomination de monsieur Patrick Bertrand à titre de vice-président et chef de la direction financière. Patrick cumule plus de 25 années d'expérience en finance, fusions et acquisitions et en levées de fonds dans les domaines des hautes technologies et des médias, il a travaillé dans plusieurs entreprises privées et publiques dont un gestionnaire d'investissement privé. Parmi ses réalisations, Patrick a notamment piloté des dossiers majeurs tels que la vente d'entreprises de hautes technologies à des acquéreurs stratégiques. Il s'est également impliqué au sein de différents conseils d'administration afin de contribuer à la création de valeur de ces entreprises.

« Le comité de direction et moi-même sommes très heureux d'accueillir à Fondaction une personne du calibre de Patrick Bertrand. Patrick est un chef de la direction financière expérimenté et il est animé par une vision collaborative du management ainsi que par notre ambition de transformation positive », a déclaré Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Comptable professionnel agréé (CPA), Patrick Bertrand détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Il succède à monsieur Patrick Cabana, qui facilitera la transition et assumera différents projets spéciaux jusqu'à sa retraite annoncée.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise, pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,25 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Renseignements: Stéphanie Dunglas, Conseillère, communication et relations publiques, Cellulaire : 514 969-8828, Courriel : [email protected]