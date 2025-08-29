Tirant parti de la plateforme essentielle permettant aux entreprises mondiales d'accéder au marché massif chinois, de nombreux exposants sont passés de participants à investisseurs, tandis que de nombreuses expositions ont été transformées en biens commercialisables. Novartis, par exemple, a lancé Radioligand Therapy (RLT) lors de la 4e édition de la CIIE. Profitant de l'effet de débordement de la CIIE, l'entreprise a signé des pactes stratégiques avec trois partenaires chinois - GE Healthcare China, Shanghai Pharmaceutical Holding et Chongqing Pharmaceutical Holding - lors de la septième édition de la CIIE afin d'accélérer le lancement et l'expansion de RLT en Chine.

Lors de l'événement de jumelage de l'offre et de la demande de la 8e CIIE, les entreprises ont présenté 22 « CIIE Babies », des produits qui ont réussi à entrer sur le marché après leurs débuts lors d'expositions précédentes, dont deux ont fait leur première apparition après le lancement, soulignant le rôle de la CIIE dans la transformation des expositions en marchandises. Les innovations médicales ont également progressé en Chine. Novartis a poursuivi sur la lancée de son RLT l'an dernier en s'associant à GE Healthcare China et à d'autres acteurs pour créer un écosystème RLT. Entre-temps, Boston Scientific a vu plusieurs produits passer du plancher de l'exposition au marché après la septième CIIE. Johnson & Johnson, qui étendra son kiosque à 700 mètres carrés cette année, présentera le robot chirurgical MONARCH et le traitement du cancer du poumon Rukobia®.

Parallèlement à la 8e CIIE, le Forum économique international de Hongqiao (HQF) de cette année a dévoilé son thème : « S'ouvrir à de nouvelles possibilités, collaborer pour un avenir commun ». En tant que plateforme de premier plan pour le dialogue économique mondial, le 8e HQF comprendra plus de 20 séances sur l'ouverture pour la coopération, l'innovation, le développement et le partage. Les préparatifs battent leur plein, avec la participation active d'organismes internationaux comme l'UNICEF et l'ONUDI, aux côtés de représentants du gouvernement et de dirigeants de l'industrie. La publication du Rapport mondial sur l'ouverture 2025 mettra en lumière le 8e HQF, soulignant son rôle de plateforme clé pour le dialogue et la collaboration à l'échelle mondiale.

