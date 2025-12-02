De nouvelles sections favorisent l'innovation et l'inclusion

La CIIE de cette année comprenait plusieurs sections d'exposition conçues pour promouvoir l'innovation et une participation plus inclusive. Une nouvelle zone pour les pays d'Asie et d'Afrique a mis en évidence des produits de pays ayant des liens diplomatiques avec la Chine, offrant un accès préférentiel et des politiques d'entrée sans droits de douane qui ont aidé les petits exportateurs à trouver leur première place dans la deuxième économie de consommation en importance au monde.

Accroître l'ouverture de haut niveau pour une prospérité partagée

La huitième édition de la CIIE a accueilli plus de 4 108 exposants de plus de 155 pays et régions, couvrant 430 000 mètres carrés d'espace d'exposition. Au total, 67 pays et organisations ont confirmé leur participation, dont 17 pays africains qui ont présenté leurs produits distinctifs - du soja du Nigeria, des ananas du Bénin et du café du Burundi - soulignant la riche diversité et la qualité des produits africains exposés.

Perspectives du Forum et coopération mondiale

Parallèlement à l'exposition, le Forum économique international de Hongqiao (HQF) a de nouveau réuni des leaders d'opinion mondiaux pour approfondir la coopération et partager des idées sur l'ouverture. Le Forum a publié le Rapport sur l'ouverture mondiale 2025 et le dernier indice d'ouverture mondiale, fournissant une analyse faisant autorité sur l'ouverture économique mondiale et l'ouverture de haut niveau de la Chine. Pour la première fois, un économiste lauréat d'un prix Nobel a dirigé la rédaction d'un chapitre spécial du rapport, et les contributions d'organisations internationales ont élargi sa perspective. Sur le thème du Forum, « Ouverture pour de nouvelles opportunités, collaboration pour un avenir commun », 25 séances parallèles ont été organisées, couvrant des sujets tels que la revitalisation de la coopération multilatérale et de l'innovation numérique, le développement vert et la construction d'une économie plus ouverte.

La huitième CIIE a conclu avec succès, réaffirmant sa mission mondiale : relier les marchés, inspirer l'innovation et faire progresser la croissance inclusive. Les exposants et les visiteurs du monde entier se sont réunis à Shanghai et ont concrétisé les possibilités.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour, veuillez consulter le site Web officiel de la CIIE : China International Import Expo.

