Passeport vaccinal - Trop peu trop tard selon le PLQ

QUÉBEC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Le 3 août dernier, le Parti libéral du Québec a proposé la mise en place d'un passeport vaccinal dès maintenant, pour encadrer les activités auxquelles les personnes non vaccinées pourraient participer en cas de 4e vague. Aujourd'hui, la CAQ a offert une demi-réponse à cette demande. La porte-parole de l'opposition officielle en matière de Santé, Mme Marie Montpetit, a réagi à l'annonce ainsi :

« Dans le fond, ce que le ministre Dubé nous a annoncé aujourd'hui, ce n'est pas un réel passeport vaccinal. Pour avoir les pleins effets d'un passeport vaccinal, il aurait fallu l'étendre à tous les commerces et milieux de travail. De plus, il aurait dû être en place dès maintenant. Pourquoi attendre au 1er septembre pour l'implanter? La 4e vague arrive, les lieux d'éclosions potentiels se multiplient. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore pour imposer des mesures significatives : il faut agir tôt pour éviter que la situation se dégrade. Par ailleurs, nous avons été déçus du manque de préparation du ministre Dubé, qui n'était pas en mesure de donner les détails ni les modalités d'application, alors que les entreprises et la population devront s'adapter à cette nouvelle réalité. »

Marie Montpetit, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et communications

De plus, Mme Montpetit a tenu à rappeler que si nous voulons nous sortir de cette pandémie, il faut aussi une stratégie dépistage efficace en utilisant les tests rapides et une intensification de la campagne de vaccination, notamment en rendant la vaccination des travailleurs de la santé obligatoire.

