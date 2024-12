Passage des véhicules hors route à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine - Mise en place d'une navette pour assurer la sécurité des motoneigistes sur la route 132

GASPÉ, QC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la mise en place d'un service de navette gratuit pour les motoneigistes à la suite de la fermeture, par le club de motoneige, de la passerelle qui enjambe la rivière Madeleine.

Cette mesure exceptionnelle, qui sera en vigueur dès l'ouverture des sentiers, permettra aux motoneigistes de traverser le pont de la rivière Madeleine en toute sécurité. De plus, elle fera en sorte que les commerçants du secteur de l'Estran continueront de profiter des retombées économiques importantes découlant de l'industrie de la motoneige.

Citations

« Je suis heureux de ce dénouement qui va permettre aux motoneigistes de vivre l'expérience complète du circuit gaspésien et au secteur touristique de profiter des retombées économiques occasionnées par leur présence. C'est une bonne nouvelle pour le tourisme hivernal et l'ensemble de l'économie de la région. Je tiens à remercier ma collègue Geneviève et ses équipes pour le soutien exceptionnel dans la mise en place d'une solution ainsi que les parties prenantes pour leur grande collaboration. Nous nous mettons maintenant au travail pour trouver une solution pérenne pour le futur. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Après l'annonce de la fermeture de la passerelle par le club de motoneige, notre priorité, à Stéphane et moi, était de trouver une solution afin de maintenir une traversée sécuritaire des motoneigistes et des touristes au-dessus de la rivière Madeleine, pour que tous puissent vivre l'expérience unique de la boucle hivernale de la Gaspésie. Je remercie Stéphane, mes équipes ainsi que tous les partenaires pour leur collaboration et je souhaite à tous une excellente saison de motoneige! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

La passerelle située au-dessus de la rivière Madeleine, qui est sous la responsabilité du club de motoneige, permet aux motoneigistes de faire le tour de la Gaspésie via le sentier Trans-Québec de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Elle a été fermée le 11 novembre dernier à la suite d'une inspection.

Afin d'assurer la mise en place sécuritaire du service de navette, de la signalisation et des barrières seront installées de part et d'autre du pont pour guider adéquatement les motoneigistes et délimiter les zones d'embarquement. Les usagers sont invités à faire preuve de vigilance en raison de la proximité de la route 132.

La navette, qui pourra faire traverser quatre motoneigistes à la fois, sera en fonction tous les jours, entre 6 h et minuit, pendant toute la saison hivernale 2024-2025.

Le déneigement des espaces réservés au service de navette sera réalisé avec la collaboration de la Municipalité de Sainte-Madeleine -de-la-Rivière-Madeleine.

-de-la-Rivière-Madeleine. Les demandes d'information concernant la mise en place et en œuvre de la navette doivent être soumises à Tourisme Gaspésie, à l'adresse courriel [email protected] ou par téléphone, au 418 775-2223, poste 236.

Liens connexes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias: Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724