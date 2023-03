Passage à la SQ à Thetford Mines - À quand un financement équitable du gouvernement pour les corps policiers municipaux au Québec?

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - C'est à 00 h 01 ce vendredi 24 mars que la protection policière à Thetford Mines sera désormais assurée par la Sûreté du Québec (SQ). La décision d'abandonner le service de police municipale au profit de la SQ est due à l'iniquité du financement de Québec envers les municipalités.

Le territoire de Thetford Mines était, jusqu'à aujourd'hui, couvert par cinq policiers sur 226 km2. À compter de demain, ce sont 19 villes, sur 1 600 km2, qui auront une prestation de service de seulement neuf policiers. Cette baisse de couverture policière n'était pas le premier choix de la ville de Thetford Mines. Le maire Marc-André Brousseau a déclaré à plusieurs reprises que cette décision était liée à l'injustice dans le financement des corps de police au Québec. De fait, il a affirmé qu'un financement par Québec à la police municipale de Thetford Mines, même inférieur aux coûts de la SQ, aurait permis à la municipalité de conserver son excellent service de police.

« La Vice-première ministre et ex-ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, avait promis une discussion sur ce problème. Le nouveau ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a également dit, en octobre dernier, être sensible à cet enjeu très important. Mais nous sommes toujours en attente d'une ouverture concrète de la part du gouvernement » s'insurge François Lemay, président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ).

Il faut savoir que Québec étouffe financièrement les villes qui veillent à offrir des services de police municipaux de proximité en leur refusant du financement; et ce, contrairement à la SQ qui coûte pourtant plus cher à la société québécoise.

Que fait le ministre?

François Bonnardel, aussi député de Granby, avait été interpellé par un regroupement de municipalités peu de temps après sa nomination à titre de ministre de la Sécurité publique. Au premier chef, la mairesse de Granby, Julie Bourdon, lui avait demandé de travailler rapidement à corriger cette injustice. Elle était alors appuyée formellement par les maires de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Jérôme. D'autres villes ont manifesté publiquement une demande d'équité par Québec envers les corps de municipaux, notamment Saguenay et Bromont.

Le ministre Bonnardel avait alors demandé quelques semaines pour prendre connaissance du dossier.

Cinq mois plus tard, la FPMQ est toujours en attente d'une ouverture, pour ce dossier, de la part du ministre Bonnardel.

Le respect des communautés

L'ensemble des villes qui a des corps de police municipaux veut les conserver.

Un sondage mené à Granby a d'ailleurs confirmé que près des trois quarts de sa population souhaite garder sa police locale plutôt que de passer à la SQ. Les directions des corps de police municipaux, tout comme les fraternités sont également au rendez-vous pour offrir des services qui répondent plus adéquatement aux orientations de proximité et de prévention d'une police moderne.

« La SQ offre des services essentiels. Mais les services de police municipaux sont plus pertinents dans plusieurs communautés du Québec. Le gouvernement déclare depuis plusieurs années que les municipalités sont des gouvernements de proximité qu'il faut respecter. Pourrait-on leur laisser le choix du type de protection policière qu'elles souhaitent, comme communautés, en cessant de les étouffer financièrement? » demande François Lemay.

