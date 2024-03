QUÉBEC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de la Justice désire rappeler à la population le passage à l'heure avancée en fin de semaine. Ainsi, dans la nuit de samedi à dimanche, le 10 mars à 2 h plus précisément, il sera en réalité 3 h.

En 2006, la Loi sur le temps légal (L.Q. 2006, chapitre 39) est venue remplacer la Loi sur le temps réglementaire. L'adoption de cette loi avait pour but de maintenir l'harmonie temporelle existant avec les États voisins en raison de l'entrée en vigueur de l'Energy Policy Act of 2005. Cette loi des États-Unis visant l'économie d'énergie prévoyait notamment que le passage à l'heure avancée s'effectuerait, à compter de l'année 2007, le deuxième dimanche de mars et que le retour à l'heure normale serait différé d'une semaine, soit au premier dimanche de novembre.

