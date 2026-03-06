Passage à l'heure avancée cette fin de semaine

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de la Justice souhaite rappeler à la population que le passage à l'heure avancée aura lieu dans la nuit du samedi 7 mars au dimanche 8 mars 2026. À 2 h, il faudra avancer les horloges à 3 h.

Chaque année, le Québec applique un changement d'heure deux fois, comme environ 70 autres juridictions dans le monde. Ainsi, l'heure est avancée le deuxième dimanche de mars (UTC - 4 h) et revient à l'heure normale le premier dimanche de novembre (UTC -5 h).

Pour obtenir plus d'information, consultez la page sur le changement d'heure accessible sur Québec.ca : Changement d'heure (temps légal) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Ministère de la Justice

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]