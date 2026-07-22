PASQÉ 2 : Six nouveaux projets complètent le déploiement du programme et renforcent la chaîne d'approvisionnement électrique québécoise

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) annonce la sélection de six nouvelles entreprises manufacturières qui bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre du deuxième appel de projets de PASQÉ 2, dont les candidatures ont été acceptées par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et l'Énergie, après le processus de gouvernance indépendante.

Grâce à des investissements visant la substitution d'importations, notamment via l'automatisation, l'augmentation des capacités de production et le développement de nouveaux produits, ces projets contribueront à renforcer la compétitivité des manufacturiers québécois, la résilience de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique et sécuriser la réalisation du Plan d'action 2035 d'Hydro Québec.

Les projets retenus représentent plus de 40 M$ d'investissements, soutenus par une contribution de 7 M$ du programme PASQÉ 2.

PASQÉ 2 maintenant entièrement déployé

Avec cette deuxième sélection, l'AIEQ complète le déploiement du programme PASQÉ 2. Au total, 17 entreprises manufacturières québécoises auront été soutenues grâce aux deux appels de projets lancés cette année, générant des investissements structurants partout au Québec.

Les programmes PASQÉ 1 et 2 ont soutenu 29 projets dans leurs réalisations d'agrandissement et de substitutions d'importation depuis 2022.

En favorisant le développement des capacités manufacturières, l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies de production, PASQÉ contribue concrètement à renforcer une chaîne d'approvisionnement manufacturière plus compétitive, plus résiliente et davantage ancrée au Québec.

Les entreprises retenues

Les entreprises sélectionnées dans le cadre du deuxième appel de projets sont :

Automatisation Grimard

Carbonneau

CNC Solstice

Novolecs

Transmag

Usinage St-Laurent

Ces projets permettront d'accroître les capacités manufacturières québécoises, d'offrir davantage de solutions fabriquées localement et de mieux répondre aux besoins grandissants liés à l'électrification de l'économie.

Un levier concret pour la compétitivité et l'autonomie industrielle

« Les résultats de PASQÉ 2 démontrent qu'en misant sur l'expertise manufacturière québécoise, nous renforçons non seulement la compétitivité de notre industrie, mais aussi l'autonomie de notre chaîne d'approvisionnement. C'est un investissement stratégique pour l'avenir énergétique du Québec. » a déclaré Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ

« Avec cette deuxième sélection, PASQÉ démontre une fois de plus la capacité des manufacturiers québécois à investir, à innover et à répondre aux besoins croissants de l'industrie électrique. En soutenant ces projets, nous contribuons concrètement à bâtir une industrie plus forte, plus résiliente et mieux outillée pour répondre aux défis de la transition énergétique. » a ajouté Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ

Un partenariat déterminant

L'AIEQ remercie le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour son soutien à la mise en œuvre du programme PASQÉ. Grâce à cet appui, les entreprises québécoises peuvent accélérer leurs investissements, accroître leur productivité et renforcer leur contribution à la transition énergétique et au développement économique du Québec.

L'AIEQ tient à souligner le travail d'Hydro-Québec et les grands donneurs d'ordre qui ont soutenu ce projet dès ses débuts.

À propos du programme PASQÉ

Le programme PASQÉ vise à soutenir les manufacturiers québécois dans leurs projets d'investissement afin d'accroître le contenu québécois par davantage de substitutions d'importations, en augmentant leur capacité de production, leur productivité et améliorant leur positionnement dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique.

À propos de l'AIEQ

L'AIEQ vise à promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, positionnant la province au cœur de la transition énergétique mondiale. Reconnue mondialement pour son expertise, l'AIEQ aspire à faire du Québec un carrefour d'innovation qui accélère le déploiement des technologies et des infrastructures soutenant l'utilisation intelligente de l'énergie électrique verte.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements et demandes des médias: Christelle Masson, MBA, Directrice, Approvisionnement stratégique, Talents et Communications, Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), 514 812-5237, [email protected]