Pas de pompiers à la caserne de Delson pour la journée

DELSON, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Ce matin, la Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries a fermé sans préavis la caserne de Delson prétextant l'absence d'un officier.

Pourtant, les trois pompiers qui étaient présents pour entamer leur quart de travail de 24 h sont tous adéquatement formés pour agir comme officier. Le quatrième membre de l'équipe est habituellement un lieutenant, mais il n'était pas disponible aujourd'hui.

Au lieu de remplacer cette personne par un des pompiers déjà sur place, les dirigeant(e)s de la Régie les ont plutôt immédiatement renvoyés à la maison et ont par la suite procédé à la fermeture de la caserne pour une période de 24 heures.

Le syndicat dénonce cette décision insensée qui pourrait avoir un impact sur la force de frappe lors d'un appel incendie. Cela implique notamment que le camion-échelle ainsi l'autopompe ne seront pas disponibles aujourd'hui en cas d'appels d'urgence. Nous croyons que cette façon de faire compromet inutilement la sécurité de la population.

Rappelons que la Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries dessert plus de 80 000 citoyens et citoyennes de quatre municipalités de la MRC de Roussillon, soit Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Delson. Celle-ci compte parmi ses effectifs 75 pompiers.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802