TORONTO, le 7 août 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) demande à Meta de revenir sur sa décision imprudente et mal avisée d'empêcher bientôt les Canadiens de visionner ou de partager des articles d'actualité sur ses plateformes Facebook et Instagram.

« La démocratie ne peut s'épanouir, et encore moins exister, sans que ses citoyens aient accès à des informations précises et de qualité pour les aider à prendre des décisions importantes sur la façon de vivre leur vie », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ.

C'est une ironie effrayante qu'après que Facebook et Instagram aient extrait tant de richesses des communautés canadiennes, leur société mère ait choisi cette option nucléaire en réponse aux lois permettant aux éditeurs de nouvelles, grands et petits, de négocier avec eux une juste compensation pour le travail acharné de journalistes canadiens.

Meta déclarant qu'il supprimerait l'accès aux actualités sur sa plateforme n'est pas sans précédent. En 2021, par exemple, la société a temporairement coupé l'accès aux actualités pour les utilisateurs en Australie en réponse au code de négociation des médias d'information du pays. En une semaine, la société de médias sociaux basée en Californie a fait marche arrière et a commencé à négocier avec les organes de presse.

« Depuis plus d'une décennie, le journalisme est engagé dans une relation compliquée et déséquilibrée avec les plateformes technologiques », a déclaré Jolly. « Nous espérons que les têtes froides l'emporteront et que toutes les parties s'engagent de bonne foi dans des efforts pour mettre en œuvre un cadre réglementaire qui soutient la liberté d'information et reflète le rôle essentiel que joue le journalisme pour tenir les Canadiens informés des décisions qui affectent leur vie quotidienne. »

Comment est-ce qu'on est arrivés ici?

En juin, le gouvernement fédéral a promulgué le projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne, qui obligerait les plateformes technologiques à négocier avec les organes de presse une rémunération financière pour le contenu des nouvelles partagées sur leurs plateformes. Un rapport publié l'an dernier par le Bureau du directeur parlementaire du budget estimait que la Loi sur les nouvelles en ligne rapporterait plus de 300 millions de dollars par année aux organes de presse canadiens.

Peu de temps après que le projet de loi ait reçu la sanction royale, Meta et Google ont réagi rapidement et d'une main de fer. Meta a annoncé qu'il retirait de l'amitié des organes de presse, des éditeurs aussi importants que CBC-Radio Canada et La Presse canadienne aux plus petits acteurs, tels que The Tyee et CHEK News. Il a également annulé unilatéralement des accords de licence et d'autres accords financiers préexistants avec des organes de presse. Google, pour sa part, a annoncé son intention de mettre fin aux accords avec les organes de presse et de restreindre l'accès des Canadiens aux pages Google News et Showcase.

« Il est extrêmement troublant qu'au moment où ces entreprises privées sont soumises à un contrôle démocratique et à d'autres obligations de négociation collective, leur réaction immédiate est de mettre le feu à leur noble rhétorique de longue date sur la construction d'un public informé », a déclaré Jolly. « Comme tout gouvernement autocratique, ces puissants géants de la technologie limitent la liberté d'expression et de pensée pour arriver à leurs fins. »

Nous remarquons qu'il y a peu de chances d'avoir une opinion unanime en ce qui concerne les impacts potentiels de la loi sur les informations en ligne, en particulier parmi les divers membres de notre association. Cela dit, l'ACJ croit fermement que Google, Meta et d'autres plateformes de médias sociaux doivent jouer un rôle dans le renforcement du journalisme au Canada.

Alors que les détracteurs de la législation ont fréquemment qualifié la loi sur les informations en ligne de « taxe sur les liens », un facteur rarement abordé plus en détail est le fait que les plateformes technologiques utilisent actuellement des contenus d'actualités, produits par des journalistes, pour former des modèles d'intelligence artificielle dans afin de concourir pour les billions de dollars de revenus potentiels de l'IA.

Avec les actions que Google et Meta entreprennent au Canada, ils montrent au monde qu'ils sont prêts à limiter l'accès d'un pays à l'information plutôt que de risquer les revenus actuels et futurs.

« Ce qui est devenu évident, c'est que Meta et Google refusent de fournir une compensation équitable pour le contenu d'actualités sur leurs plateformes qui fait partie intégrante de leurs modèles commerciaux malgré le fait que tous les pays du monde qui respectent le droit d'auteur ont des lois sur le paiement pour l'utilisation du contenu », dit Joly.

« Les stations de radio paient pour diffuser des chansons. Les agences de presse achètent des vidéos à utiliser dans les bulletins de nouvelles. Les journaux paient les photographes pour leurs photos. Les plates-formes technologiques ne devraient pas être exemptées de payer pour du contenu qui alimente les algorithmes et contribue à leurs résultats. »

Que va-t-il se passer ensuite ?

Au cours des prochaines semaines, le gouvernement fédéral publiera des détails importants qui seront essentiels pour établir un processus réglementaire juste et transparent. Cet exercice aura un impact considérable sur le façonnement de l'avenir de l'écosystème journalistique et de l'information au Canada.

Bien que Meta ait déclaré qu'il n'était pas intéressé à participer au processus, cela ne change rien au fait que les Canadiens ont le droit fondamental à un libre press. De même, les gouvernements ont l'obligation et le droit de créer des politiques qui soutiendront le journalisme.

Ottawa a réagi à ces menaces des plateformes technologiques en retirant les fonds publicitaires du gouvernement à Meta, une action qui a été redoublée par les organisations médiatiques, les groupes syndicaux et d'autres gouvernements provinciaux.

Si le Canada tient vraiment à être le chef de file mondial dans cette confrontation avec Google et Meta, une approche à deux volets est nécessaire.

La première est une tâche à plus long terme qui répondra à la nécessité pour le Canada d'entreprendre un examen complet de ses lois sur le droit d'auteur, comme celui entrepris récemment par l'Union européenne. Partout dans le monde, les gouvernements et les législateurs individuels commencent seulement à comprendre les changements radicaux résultant de la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle générative.

Deuxièmement, et plus pressant, Ottawa doit s'assurer que les règlements associés à la Loi sur les nouvelles en ligne sont mis en œuvre de manière juste, équitable et transparente.

L'ACJ soutient que toute rémunération financière extraite des plateformes technologiques doit être affectée à l'augmentation du nombre de postes éditoriaux disponibles dans les salles de presse canadiennes qui se contractent rapidement. L'intérêt public est mieux servi par la production d'un plus grand nombre de journaux de service public.

« Notre message au gouvernement fédéral est simple: ne reculez pas et ne cédez pas aux pressions », a déclaré Jolly.

« Les plates-formes entreprendront sans aucun doute des stratégies complexes pour demander des exemptions, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises de presse en démarrage dirigées par le PANDC. Cependant, les entreprises technologiques étrangères ne peuvent pas être autorisées à dicter les gagnants et les perdants en ce qui concerne le droit de savoir des Canadiens. Les yeux du monde se tournent vers le Canada pour voir comment ce processus se déroule. »

L'Association canadienne des journalistes est la plus grande organisation professionnelle du pays qui sert à faire avancer les intérêts des journalistes d'un océan à l'autre. Les rôles principaux de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

