Participation record à la 23e Marche annuelle BMO Faites un pas vers les jeunes en soutien à la santé mentale des jeunes

D'un océan à l'autre, les gens se sont rassemblés pour participer en personne ou virtuellement à la plus grande marche au Canada pour amasser des fonds et sensibiliser la population à la santé mentale et au bien-être des jeunes. Le mois de mai est le Mois de la sensibilisation à la santé mentale et la collecte de fonds continuera d'aider Jeunesse, J'écoute à atteindre son objectif de cueillette de fonds de 4 millions de dollars d'ici le 31 mai. Ces fonds permettent d'apporter un appui opérationnel essentiel pour assurer à tous les jeunes du Canada un soutien inclusif et équitable en matière de santé mentale en ligne.

Cette année, un nombre record de membres de l'équipe BMO ont participé, avec plus de 10 000 employés, familles et amis, ce qui représente un pourcentage incroyable de plus de 75 pour cent du nombre total d'inscriptions à la marche. L'équipe BMO a recueilli plus de 2,1 millions de dollars en 2024.

« L'engagement de BMO en matière de dons est guidé par sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Le soutien de l'équipe BMO à travers le pays aidera d'innombrables jeunes à un moment où ils en ont le plus besoin, a déclaré John McNain, chef de l'exploitation, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, et co-champion de la Marche BMO Faites un pas vers les jeunes. BMO est un fier partenaire de Jeunesse, J'écoute depuis sa création il y a 35 ans. Ensemble, nous continuons à progresser vers une société plus inclusive et plus tolérante, et nous envoyons aux jeunes le message essentiel que leur bien-être mental et physique est important. »

« Le soutien et les dons recueillis lors de la marche fournissent à Jeunesse, J'écoute des fonds de fonctionnement essentiels pour maintenir des services précieux pour les jeunes partout au Canada, et font en sorte que tous les jeunes puissent avoir accès au soutien dont ils ont besoin, au moment et de la façon qui leur conviennent, a poursuivi Angela Sim, chef de la résilience technologique, de l'expérience et des opérations, BMO, et co-championne de la Marche BMO Faites un pas vers les jeunes. Merci aux nombreux organisateurs, bénévoles et participants qui contribuent à faire de cette marche un succès dans tout le pays, année après année. »

BMO continue de soutenir Jeunesse, J'écoute dans sa mission de transformer l'écosystème de la santé mentale des jeunes au Canada. En 2023, BMO s'est engagé à verser 15 millions de dollars à la campagne #liberetesemotions de Jeunesse, J'écoute, un mouvement national historique ancré par une campagne de financement dont l'objectif est de recueillir 300 millions de dollars afin d'élargir l'accès aux services de santé mentale en ligne pour les jeunes dans tous les coins du Canada d'ici 2024.

« C'est incroyable de voir les familles, les amis et les collègues se rassembler partout au Canada et rallier le soutien indispensable à la santé mentale des jeunes, s'est réjoui Aaron Sanderson, vice-président principal et chef, Développement philanthropique, Jeunesse, J'écoute. Merci à l'équipe BMO et aux participants de tout le Canada de veiller à ce que des générations de jeunes puissent toujours s'exprimer à voix haute avec Jeunesse, J'écoute sur n'importe quel problème et n'importe quel sentiment, qu'il soit grand ou petit. »

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne multilingue, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes des services de consultation professionnelle, de clavardage en direct, de soutien bénévole par texto, ainsi que des informations et des références. Jeunesse, J'écoute dispose de nombreux points d'accès et plateformes gratuits et confidentiels pour les jeunes de 5 à 27 ans, y compris un service de consultation téléphonique professionnel disponible dans plus de 100 langues. Les dons recueillis lors de la marche sont essentiels au maintien de ce précieux service et permettent à chaque jeune d'avoir accès au soutien dont il a besoin, de la façon dont il en a le plus besoin.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de soutien, appelez le 1-800-668-6868, textez le 686868 ou visitez le site jeunessejecoute.ca.

Pour faire un don à la Marche BMO Faites un pas vers les jeunes et à la campagne #liberetesemotions, visitez le site jeunessejecoute.ca.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par des dons s'élevant à plus de 84 millions de dollars au bénéfice de centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux gens de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 31,2 millions de dollars de dons dans le cadre de notre programme annuel BMO Générosité. Pour plus de renseignements, visitez BMO.com .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien multilingue gratuit et confidentiel. En tant qu'experts en soins virtuels du pays depuis 35 ans, nous offrons à des millions de jeunes un espace fiable où obtenir du soutien par téléphone, par texto ou par le biais de ressources autogérées, à tout moment de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement en faveur de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Elle permettra de recueillir 300 millions de dollars pour redonner de l'espoir aux jeunes et leur permettre de s'épanouir dans leur monde. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants, des entreprises partenaires et des administrations publiques pour alimenter et financer ses programmes. Pour de plus amples renseignements, consultez le site jeunessejecoute.ca.

