Participation au vote par anticipation pour l'élection partielle de Kitchener-Centre

TORONTO, le 25 nov. 2023 /CNW/ - Selon les chiffres préliminaires, 5 405 électeurs (ou 6,2 % des électeurs inscrits) de Kitchener-Centre ont voté par anticipation dans le cadre de l'élection partielle du 30 novembre. En comparaison, 10 858 électeurs (soit 12,8 % des électeurs inscrits) de Kitchener-Centre avaient voté avant le jour du scrutin lors de l'élection générale de 2022.

Les citoyens canadiens résidant à Kitchener-Centre et âgés d'au moins 18 ans le jour du scrutin peuvent voter.

Les électeurs admissibles inscrits sur le Registre devraient avoir reçu leur carte d'information de l'électeur qui contient des renseignements expliquant quand, où et comment voter. Les électeurs qui n'ont pas reçu leur carte d'information de l'électeur peuvent quand même voter en présentant une pièce d'identité acceptée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élection partielle de Kitchener-Centre, notamment sur les dates et lieux de vote, de même que des exemples de pièces d'identité acceptées et une liste complète des candidates et candidats, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

Dates importantes pour le vote

Du 2 au 29 novembre - Votez par bulletin de vote spécial au bureau de votre directeur du scrutin jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 29 novembre.

Du 19 au 29 novembre - Utilisez la technologie d'aide au vote au bureau de votre directeur du scrutin ou sur rendez-vous le jour du scrutin.

30 novembre - Votez le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est).

Publicité politique et sondages électoraux

29 et 30 novembre - Période d'interdiction de la publicité politique en vigueur.

30 novembre - Les sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics auparavant ne peuvent pas être publiés entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

