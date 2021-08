THETFORD MINES, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ -cMazarin inc. (TSXV: MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (TSXV: AB.H) annoncent que 3R Minéral inc., une filiale en propriété exclusive de cette dernière, a conclu un accord de partenariat avec ECO2 Magnésia inc. en vue de la production d'oxyde de magnésium dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le communiqué de presse émis par ECO2 Magnésia inc., le promoteur du projet, est annexé.

Mazarin inc. et Société Asbestos limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole AB.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

ANNEXE

Économie circulaire : un projet innovateur et écologique dans la région de Chaudière-Appalaches

ECO2 Magnesia et 3R Minéral annoncent leur partenariat stratégique

pour la production du premier oxyde de magnésium écologique au monde

Tring-Jonction, le 26 août 2021 - L'entreprise québécoise ECO2 Magnesia inc. a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat avec 3R Minéral inc. pour produire, dans la région de Chaudière-Appalaches, le premier oxyde de magnésium écologique au monde. Ces deux entreprises joignent leurs forces pour mener à bien ce projet économique d'envergure qui aura des bénéfices socioéconomiques et environnementaux directs pour cette région. À terme, ECO2 Magnesia représentera un investissement de près de 250 millions pour la production de 60 000 tonnes d'oxyde de magnésium par année.

3R Minéral, une entreprise de traitement de minerai reconnue pour sa capacité à décontaminer et à commercialiser les résidus miniers de façon sécuritaire, fournira la matière première à ECO2 Magnesia. De son côté, l'entreprise ECO2 Magnesia, spécialisée dans la fabrication écologique d'oxyde de magnésium, permettra de transformer, revaloriser et commercialiser ces résidus miniers prétraités par 3R en un oxyde de magnésium de très haute pureté.

Inventée au Québec, la technologie novatrice d'ECO2 Magnesia est d'intégrer la captation de CO 2 à même son procédé. De cette façon, ECO2 Magnesia produit un MgO ultrapur en diminuant du même coup les émissions de CO 2 , une première pour l'industrie. Aligné sur les principes de l'économie circulaire, le projet ECO2 décontaminera jusqu'à 480 000 tonnes de résidus miniers annuellement pour le transformer en MgO, un minerai critique et stratégique identifié dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Citations :

« Chez ECO2 Magnesia, les principes du développement durable font partie de notre ADN. Tous les collaborateurs et partenaires du projet partagent une même passion pour créer un oxyde de magnésium de classe mondiale dans le respect de l'environnement. Nous sommes donc ravis de concrétiser cette entente de partenariat avec 3R Minéral, une entreprise qui souscrit à ces mêmes valeurs. Le projet ECO2 est gagnant sur tous les fronts : il offrira un nouveau souffle économique à la région de Chaudière-Appalaches, donnera une deuxième vie à des résidus miniers et décontaminera l'environnement en utilisant un procédé 100 % écologique.

Le projet ECO2 est la concrétisation d'une nouvelle ère de l'industrialisation écologique et créera un nouveau pôle économique vert dans la région. »

Paul Boudreault, administrateur d'ECO2 Magnesia et président de SIGMA Devtech

« Concrétiser une entente de partenariat avec une entreprise novatrice et respectueuse de l'environnement comme ECO2 Magnesia, où chaque partenaire apporte une expertise unique et complémentaire, est au cœur de notre stratégie d'affaires. En plus de participer à un projet qui favorise l'économie circulaire et qui est structurant pour la région, nous pourrons valoriser les ressources déjà extraites de nos mines de façon écologique et sécuritaire pendant que ECO2 Magnesia fabriquera des produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. »

Guy Bérard, président de 3R Minéral

« Aujourd'hui, nous célébrons le début d'une nouvelle ère économique pour notre région. Le projet ECO2 offre une solution réelle, concrète et viable à un enjeu écologique qui persistait depuis des décennies dans la région. Nous sommes fiers d'appuyer le projet ECO2 puisqu'il représente une conciliation exemplaire des principes du développement durable et de l'économie circulaire. Je salue donc chaleureusement ce nouveau partenariat et je me réjouis de ce nouveau souffle économique qui dynamisera davantage toute la région de Chaudière-Appalaches. »

Mario Groleau, président de la Régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante et maire de Tring-Jonction

Faits saillants :

En mars 2021, dans le cadre du dévoilement des 25 initiatives retenues aux termes de l'appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres lancé par le gouvernement du Québec en 2019, le projet ECO2 Magnesia a obtenu une aide financière de 2M$ pour la phase finale de démonstration de son projet de revalorisation minière.

En 2020, le projet ECO2 Magnesia est présenté par le CRITM au 30 e Gala des Prix Innovation de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ). L'excellence de la technologie ECO2 Magnesia a été reconnue par le prix « coup de cœur » du jury dans la catégorie Regroupements sectoriels de recherche industrielle.

Gala des Prix Innovation de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ). L'excellence de la technologie ECO2 Magnesia a été reconnue par le prix « coup de cœur » du jury dans la catégorie Regroupements sectoriels de recherche industrielle. En 2018, le CRITM a octroyé une subvention de 1,5M$ pour le développement du projet ECO2 par les trois partenaires ECO2 Magnesia, SIGMA Devtech et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

À propos

ECO2 Magnesia

L'usine ECO2 Magnesia sera située dans la région de Chaudière-Appalaches sur l'ancien chantier de la mine Carey. Le projet sera déployé par phases modulaires, la première phase opérationnelle de production de 20 000 tonnes de MgO par année étant prévue pour 2024. À terme, la mise en opération de l'usine pleine grandeur (produisant 60 000 tonnes de MgO par année) permettra de créer 100 emplois de haute technologie, de revaloriser plus de 480 000 tonnes de résidus miniers et d'éviter l'émission de 160 000 tonnes par an de CO 2 . Ces bénéfices socioéconomiques et environnementaux distinguent le projet ECO2 Magnesia des autres technologies conventionnelles de production d'oxyde de magnésium.

ECO2 Magnesia fait partie de la nouvelle génération d'entreprises déterminées à contribuer à décarboniser les processus technologiques et industriels pour minimiser leur empreinte écologique.

Pour plus d'information : https://www.eco2-magnesia.com/index.html

3R Minéral inc.

3R Minéral inc. a pour mission de gérer l'ensemble des actifs miniers de sa société mère, selon trois axes stratégiques principaux : Favoriser les partenariats afin de pouvoir valoriser les ressources minières riches en minéraux stratégiques, et ce de façon sécuritaire, responsable, et en accord avec les principes de l'économie circulaire ; Restaurer l'ensemble de ses immeubles et terrains afin d'en accroître la valeur ; Supporter l'innovation et l'implantation d'énergies renouvelables sur les nombreux sites dont elle a la gestion.

