MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les Industries Gould ltée sont fières d'annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat avec RONA, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada, pour le lancement d'une solution innovante de sacs de construction au format « ramasser et emporter », conçue spécialement pour la marque VALU+ de l'enseigne.

Développé par l'entreprise québécoise, ce produit est désormais offert dans 114 magasins corporatifs RONA et RONA+ à travers le pays, ainsi qu'en ligne sur rona.ca, représentant près de 15 000 unités mises sur le marché.

Cette entente marque l'aboutissement d'une initiative entièrement imaginée et développée par Les Industries Gould afin d'offrir aux bricoleurs une solution pratique, écoresponsable, conçue à partir de matières recyclées et accessible à tous les budgets.

Une idée née à Montréal

Contrairement aux formats traditionnels généralement offerts en grandes quantités, cette nouvelle solution des Industries Gould mise sur un emballage compact et pratique, permettant aux consommateurs de se procurer une plus petite quantité adaptée à leurs besoins, tout en limitant le gaspillage et en encourageant des pratiques plus durables.

Offert en format de cinq unités, le produit offre un excellent rapport qualité-prix et se démarque par sa résistance élevée, permettant de soulever et transporter jusqu'à 200 livres de débris ou de matériaux. Il est présenté dans une pochette facilitant le rangement et le transport, parfait pour les plus petits projets de rénovation.

« Il s'agit d'un produit que RONA n'avait encore jamais proposé. Cette innovation est née chez nous. Nous avons approché RONA avec une solution clés en main, pensée spécifiquement pour la clientèle VALU+. Nous voulions créer un produit accessible et pratique. Le fait qu'une entreprise de l'envergure de RONA embarque à pieds joints dans notre idée est une grande fierté pour notre équipe » déclare Mike Leonardi, chef des opérations aux Industries Gould.

Une production locale

Fabriquée à l'usine d'Anjou à Montréal, la nouvelle gamme favorise l'utilisation de matières recyclées locales, contribuant directement à l'économie circulaire québécoise. « Nous croyons qu'il est possible d'innover tout en restant compétitifs et responsables », ajoute M. Leonardi. « C'est exactement l'esprit de ce produit : une utilité maximale avec un minimum de gaspillage. »

L'initiative générera également des retombées économiques concrètes, notamment par la consolidation et la création d'une dizaine d'emplois de valeur.

Une collaboration stratégique

Du côté de RONA, cette nouvelle offre vient enrichir la marque VALU+ de l'entreprise avec une solution pratique. « Chez RONA, nous cherchons constamment à créer de la valeur pour notre clientèle. Ce partenariat avec Les Industries Gould répond parfaitement à cet objectif : une innovation québécoise, abordable et responsable, qui simplifie la vie des rénovateurs amateurs », mentionne Amélie Savoie, vice-présidente, Mise en marché chez RONA inc.

Avec ce nouveau partenariat, Les Industries Gould poursuivent leur progression comme chef de file dans le secteur manufacturier et dans la gestion des déchets. Il s'agit de la troisième entente de ce type conclue par Les Industries Gould dans la dernière année seulement, après celles signées avec Home Depot et Canadian Tire.

À propos des Industries Gould

Fondées en 1954 à Montréal, Les Industries Gould ltée sont cheffes de file nord-américaines dans la fabrication de plastiques recyclés, l'extrusion de films et les solutions de marque privée pour les plus grands détaillants. Grâce à une intégration verticale complète, Les Industries Gould ltée transforment chaque année des millions de livres de déchets en produits durables à haute performance.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA exploite ou dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+ et RONA. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chaque personne est invitée à apporter sa contribution. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web https://www.ronainc.ca/.

