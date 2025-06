Les Industries Gould recyclent plus, embauchent plus et deviennent le fournisseur #1 de sacs contracteurs chez Home Depot

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les Industries Gould ltée annoncent un partenariat stratégique avec Home Depot Canada qui entraînera la création, le maintien et la consolidation de 88 emplois à son usine de Montréal, et une hausse marquée de sa capacité de production.

Ce nouveau contrat majeur permettra à Gould de transformer plus de 3 millions de livres de plastique recyclé et transformé supplémentaires chaque année. L'entreprise renforce ainsi son rôle de leader québécois dans l'économie circulaire, tout en se hissant au rang de fournisseur #1 de sacs contracteurs chez Home Depot, avec une présence dans 182 magasins à travers le pays.

Pour soutenir cette croissance, Gould investit dans de nouvelles lignes de production et mise sur le savoir-faire de son équipe locale, dans l'est de Montréal, pour répondre efficacement à la demande nationale.

Ce virage industriel a également des retombées environnementales significatives :

133 camions de déchets plastiques détournés des sites d'enfouissement chaque année ;

Utilisation accrue de carton recyclé pour l'emballage, permettant d'épargner environ 2 000 arbres ;

Réduction de 400 000 kWh en consommation d'énergie ;

Et l'équivalent de 120 camions de déchets évités grâce à une logistique plus verte.

Les Industries Gould ltée continuent de prouver qu'il est possible de conjuguer performance économique, création d'emplois et engagement environnemental, au bénéfice de l'économie canadienne.

Citation

« Cette nouvelle étape, on la doit à l'engagement de toute notre grande famille chez Gould. Chaque personne ici a mis l'épaule à la roue pour qu'on puisse livrer plus, recycler mieux et continuer d'innover. Ce partenariat avec Home Depot, c'est une preuve concrète qu'on peut créer des emplois de qualité, faire croître une entreprise d'ici et contribuer à une économie plus durable. »

-- Frederico Panetta, PDG de Les Industries Gould ltée

À propos de Les Industries Gould ltée

Entreprise familiale établie à Montréal depuis 1954, Les Industries Gould ltée conçoivent et fabriquent des produits de soin personnel, des nettoyants et des désinfectants pour des clients dans le commerce de détail et le secteur de la santé. Grâce à ses investissements continus en recherche et développement et à l'expertise de ses équipes, Les Industries Gould ltée ont su innover pour rester à l'avant-garde et développer de nouveaux produits toujours plus performants qui répondent aux besoins de ses clients et aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

SOURCE Les Industries Gould ltée

Pour tout renseignement: Béatrice Vincent, TACT, Cellulaire : 581-246-2147, [email protected]