Partenariat historique entre le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau : Près de 12,5 M$ pour l'entente de développement culturel 2024-2027

GATINEAU, QC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, sont heureux d'annoncer l'octroi de 12 413 158 $ pour l'entente de développement culturel (EDC) convenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau 2024-2027. Cette somme est financée à parts égales par le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau, pour un montant de 6 206 579 $ chacun.

Riche d'un partenariat établi depuis 1996, l'entente de développement culturel de Gatineau devient la troisième EDC la plus importante au Québec. Cet investissement historique, qui comprend une somme de 5 M$ provenant du Plan québécois des infrastructures du gouvernement, permettra notamment de mieux répondre aux besoins de la Ville en matière d'infrastructures et d'équipements culturels et à contribuer à un rattrapage en termes d'investissements du gouvernement du Québec en culture sur le territoire de l'Outaouais.

L'EDC constitue un outil privilégié pour le développement culturel en favorisant l'accès, la participation et l'inclusion, tout en renforçant la vitalité culturelle sur le territoire. Elle vise, entre autres, à stimuler l'intérêt de toute la population, incluant les jeunes et les personnes aînées, pour la culture québécoise et à encourager la participation aux activités culturelles.

Citations

« Je m'étais engagé à faire du rattrapage culturel pour la région de l'Outaouais une de mes priorités et c'est encore une fois une promesse tenue! Ce partenariat entre la Ville et le gouvernement du Québec est un geste historique que je suis fier de poser. Il permettra de poursuivre les efforts pour soutenir les infrastructures culturelles, stimuler la vitalité dans la région et favoriser l'accès à la culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette entente historique de plus de 12 millions de dollars entre la Ville de Gatineau et le ministère de la Culture et des Communications représente un tournant pour la vitalité culturelle de notre communauté. Grâce à ces investissements et au soutien du gouvernement du Québec, nous comptons renforcer l'accès, la participation et l'inclusion culturelles à Gatineau. C'est un véritable levier pour la croissance culturelle de notre région et l'épanouissement de notre identité. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Fait saillant

Après l'adoption de la Politique culturelle 2024-2034 de la Ville de Gatineau Rencontrer la culture, cette nouvelle entente illustre l'engagement du gouvernement du Québec à appuyer significativement le déploiement du plan d'action en culture pour les années 2025, 2026 et 2027 de la Ville de Gatineau .

Lien connexe

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Laurence Gillot, Directrice de cabinet adjointe, Responsable de la région de l'Outaouais, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Service des communications, Ville de Gatineau, 819-595-7171, [email protected]