Partenariat de la GRC et de la New York Academy of Art pour identifier des restes

OTTAWA, le 3 janv. 2020 /CNW/ - On compte actuellement plus de 700 restes non identifiés dans la base de données nationale sur les personnes disparues et les restes non identifiés de la GRC. Sans connaître leur identité, il est impossible de les ramener à la maison. Mais grâce à un partenariat inédit, la GRC met un visage sur certaines de ces victimes, dans l'espoir d'élucider leur identité.

Pour la première fois, la GRC collabore avec la New York Academy of Art en vue de reconstituer le visage de restes non identifiés canadiens. Du 6 au 10 janvier, l'école organise un atelier de sculpture judiciaire qui utilise une version imprimée en 3D de 15 crânes authentiques fournis par la GRC. Les étudiants appliqueront leurs connaissances anatomiques et leurs talents artistiques afin de reconstituer chacun des visages avec de l'argile.

L'aventure a débuté avec le bureau du coroner de la Colombie‑Britannique et le bureau du médecin légiste de la Nouvelle‑Écosse, qui ont fourni les crânes en question. Des techniciens du Conseil national de recherches (CNRC) se sont rendus en Colombie‑Britannique et en Nouvelle‑Écosse pour scanner les crânes. À Ottawa, des spécialistes ont imprimé des versions 3D de ces crânes à l'aide de nylon en poudre fusionné par laser. Les crânes ont été produits par lots de quatre, chaque lot nécessitant environ 48 heures à réaliser, y compris le temps de refroidissement. Une fois refroidis, on les a traités à l'aide de brosses et d'air comprimé pour retirer tout résidu de nylon. Les techniciens ont utilisé des cure‑dents au besoin pour nettoyer les plus petits interstices.

Durant la semaine du 6 janvier, la GRC documentera le processus intégral dans ses comptes de médias sociaux, depuis le scannage jusqu'à la reconstitution finale. À la fin de l'atelier, 15 nouveaux visages seront révélés et présentés dans le site Web de Disparus-Canada dans l'espoir de recevoir des indices du public qui pourront nous renseigner sur leur identité afin de permettre aux proches de tourner la page.

La GRC espère un jour tenir ce genre d'atelier au Canada, afin de mettre en place des ressources de reconstitution ici et favoriser la conclusion d'autres dossiers.

« La GRC se réjouit de ce partenariat avec la New York Academy of Art, qui permettra la reconstitution de 15 visages en seulement sept jours. L'Academy est mondialement reconnue pour ses techniques d'enseignement, et nous sommes heureux de profiter du travail de ses étudiants talentueux. Nous espérons mettre un visage et un nom à ces personnes dont le sort demeure inconnu de leurs proches. »

- Surintendante principale Marie-Claude Arsenault, officière en chef des Services d'enquêtes spécialisées et de nature délicate, GRC

« L'atelier de sculpture judiciaire à la New York Academy of Art, élaboré en partenariat avec le bureau du médecin légiste de New York, a permis de reconstituer des dizaines de visages de personnes inconnues à partir de restes récupérés aux quatre coins des É.‑U. En 2020, nous sommes heureux de collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour identifier des personnes canadiennes inconnues. Le projet de sculpture judiciaire marie avec bonheur l'art et la science et inspire fortement nos artistes. »

- John Volk, directeur des études permanentes et partenaire fondateur de l'atelier de sculpture judiciaire à la New York Academy of Art

La GRC entretient le site Disparus-Canada, une base de données publique sur les personnes disparues et les restes non identifiés. Les dossiers sont versés à la base à la discrétion de l'enquêteur responsable.

Les 15 crânes canadiens appartiennent à des hommes et ont été trouvés entre 1972 et 2019. Ces crânes ont été choisis pour l'atelier en raison de leur bon état général.

La New York Academy of Art organise cet atelier de sculpture judiciaire annuellement depuis 2015.

Depuis 2015, on a réalisé quatre identifications visuelles directement attribuables à la reconstitution faciale réalisée durant l'atelier.

