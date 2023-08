MONTREAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Partenaires Thrust Capital (PTC), une société canadienne de capital-investissement consacrée exclusivement à l'industrie aérospatiale, annonce qu'elle a conclu un partenariat avec Dishon Limited, un chef de file ontarien de la fabrication de composantes usinées complexes et d'assemblages, desservant principalement les secteurs de l'aviation, de l'espace et des satellites. Cette transaction marque la première acquisition de Partenaires Thrust Capital Fonds I S.E.C.

Fondée en 1980, l'approche unique de Dishon en matière de fabrication de produits en a fait un fournisseur de confiance dans la production de composantes critiques qui répondent à la demande croissante d'usinage et de meulage de métaux durs tels que l'inconel et le titane.

La famille Dishy, qui a fondé Dishon, conserve une portion importante des titres de propriété de l'entreprise et maintient ses fonctions actuelles.

« Nous sommes reconnaissants à PTC pour son soutien dans cette transaction transformatrice pour notre entreprise », a déclaré Ilan Dishy. « Son expertise sectorielle correspond parfaitement à la nôtre. Cet investissement stratégique nous permettra de poursuivre l'expansion de Dishon dans de nouvelles zones géographiques afin de mieux servir nos clients, tout en respectant notre engagement envers nos employés et nos fournisseurs. PTC est le partenaire idéal pour nous soutenir dans cette nouvelle phase prometteuse de notre développement. »

« Dishon est un chef de file canadien dans son secteur, et nous sommes ravis de participer à la prochaine phase de sa croissance exceptionnelle », a déclaré Benoit Brossoit, associé chez PTC. « Chez PTC, nous croyons fermement à l'importance de supporter des propriétaires-entrepreneurs expérimentés et ambitieux au Canada, et la famille Dishy représente le partenaire idéal pour cette initiative. En plus de fournir des capitaux, notre vaste expérience dans le domaine de l'aérospatiale contribuera également au succès de cette alliance.De plus, les entreprises du secteur aérospatial canadien sont étroitement liées. Investir dans Dishon crée des synergies qui profiteront à l'ensemble du secteur.

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP a conseillé PTC dans le cadre de cette transaction, tandis que Origin Merchant Partners et Torkin Manes LLP ont agi en tant que conseillers de Dishon.

À propos de Partenaires Thrust Capital

Partenaires Thrust Capital est le premier fonds de capital investissement canadien dédié exclusivement à la chaîne d'approvisionnement du secteur aérospatial. Le fonds est géré par une équipe d'experts chevronnés qui possèdent une connaissance approfondie de l'industrie aérospatiale et compte des engagements fermes de l'ordre de 77 M$ lors de sa clôture initiale. Celui-ci constitue un tremplin de choix afin de propulser la croissance des PME québécoises et canadiennes et d'accélérer leur ascension comme chefs de file mondiaux.

À propos de Dishon Limited

Dishon Limited est un atelier d'usinage de précision spécialisé dans les métaux durs et les tolérances serrées qui dessert principalement les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Elle soutient plusieurs clients de premier rang et les grands donneurs d'ordre au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

SOURCE Thrust Capital Partners Management Inc.