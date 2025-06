MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Groupe DCM Inc. (« DCM ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Metcor Inc., une entreprise québécoise spécialisée dans les traitements thermiques de métaux depuis plus de 75 ans.

Forte d'une expertise approfondie en procédés métallurgiques, Metcor propose une vaste gamme de services visant à améliorer les propriétés physiques des matériaux, notamment en matière de dureté, de résistance à l'usure et à la corrosion, ainsi que pour faciliter l'usinage. Son équipe hautement qualifiée maîtrise l'ensemble des processus de fabrication, depuis la matière brute jusqu'aux pièces usinées les plus complexes, permettant ainsi à l'entreprise de servir une clientèle diversifiée issue de plusieurs secteurs industriels.

Groupe DCM poursuit sa stratégie d'intégration verticale se positionnant comme un incontournable en aéronautique

Jean-Charles Raillat, PDG de DCM, a souligné les avantages stratégiques de cette acquisition, notant : « Avec cette transaction, DCM continue de diversifier son offre de services et progresse dans sa vision d'être un des principaux manufacturiers intégrés au service de l'industrie aéronautique canadienne. L'intégration de Metcor au Groupe DCM nous permets désormais d'offrir à la fois des services de traitement thermiques et de surface, en complémentent notre expertise en fabrication avancée. Nous tenons à remercier M. Yves Lachambre et M. John Spencer pour la confiance qu'ils nous témoignent en nous confiant l'entreprise qu'ils ont bâtie avec passion au cours des décennies. Nous sommes très fiers de conserver ce savoir-faire québécois au sein d'une entreprise 100% canadienne au bénéfice de DCM et de la chaine d'approvisionnement locale ».

Partenaires Thrust Capital : un partenaire engagé dans la consolidation de la filière aérospatiale canadienne

« Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le plan de croissance de DCM. Partenaires Thrust Capital est fière de jouer un rôle central dans la transformation d'une PME québécoise en un leader mondial de l'aéronautique. Ce type d'acquisition correspond parfaitement à la vision que nous avons eue dès la création du fonds. Aux côtés de nos partenaires, Investissement Québec et Desjardins Capital, nous demeurons pleinement engagés à soutenir les ambitions de DCM », a déclaré Milad Jawabra, associé chez Partenaires Thrust Capital.

Conseillers

Pour cette transaction, DCM a été conseillée par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. sur les aspects juridiques et par Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. sur les aspects fiscaux et financiers. Metcor Inc. a été accompagnée par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour les questions financières et fiscales, ainsi que par Bennett Jones LLP pour le volet juridique.

À propos du Groupe DCM

Groupe DCM est un fournisseur canadien de premier plan œuvrant dans la fabrication de composants de structures aéronautiques, les services de réparation, maintenance et de soudure (R&O), l'outillage de maintenance au sol (GSE), l'outillage électrique, ainsi que dans les procédés spéciaux tels que les traitements thermiques et de surface. L'entreprise exploite huit installations : quatre au Québec, trois en Ontario et une en France.

À propos de Metcor

Fondée il y a plus de 75 ans, Metcor Inc. est reconnue comme l'un des leaders nord-américains du traitement thermique des métaux. Avec une surface de production de plus de 54 000 pieds carrés, l'entreprise se distingue par la diversité de ses procédés et la qualité de son service.

À propos de Partenaires Thrust Capital

Partenaires Thrust Capital est le premier fonds d'investissement privé au Canada entièrement dédié à la consolidation et au développement de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale. Elle vise à propulser les PME québécoises et canadiennes vers le rang de chef de file mondial en accélérant leur croissance et leur transformation stratégique.

