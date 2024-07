MONTRÉAL, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Groupe DCM Inc. (« DCM ») est heureuse d'annoncer l'acquisition de DH Aerospace Holding Inc. opérant sous les noms de Koss Aerospace et Brampton Processing.

Établie en 1975 et ayant son siège social en Ontario, Koss Aerospace se spécialise dans la fabrication de composants structuraux de grandes dimensions pour l'aéronautique, tandis que Brampton Processing offre une gamme de services de traitement de surface à valeur ajoutée pour les métaux, notamment le placage au cadmium, de chrome, l'anodisation, la peinture, les services de finition, et plus encore. Elle exploite trois installations dans la région du Grand Toronto.

Groupe DCM devient un fournisseur aéronautique intégré verticalement

Jean-Charles Raillat, PDG de DCM, a souligné les avantages stratégiques de l'acquisition, notant : « Avec cette transaction, DCM atteint une taille critique, se positionnant comme l'un des plus importants manufacturiers aéronautiques du Canada, ainsi qu'un partenaire direct et solide pour les équipementiers. Cela permet à DCM d'élargir son offre de produits et de devenir intégré verticalement, comprenant les traitements de surface pour la quasi-totalité de ses besoins manufacturiers. Les capacités élargies nous permettront de produire des assemblages de plus grandes dimensions et d'accéder à une base de clients complémentaires. Nous tenons à remercier Dragomir, Helene et toute la famille Cajic pour la confiance qu'ils nous accordent en nous confiant l'entreprise qu'ils ont bâtie au cours des dernières décennies ».

« Je suis enthousiaste de joindre nos forces à celles de DCM et j'ai hâte d'entamer ce nouveau chapitre et d'accomplir de grandes réalisations ensemble. Nos activités combinées renforceront notre capacité à servir nos clients, à soutenir nos employés et à contribuer à notre communauté », a déclaré Alexander Cajic, de DH Aerospace, qui continuera sous la nouvelle direction en tant que VP Division Ontario.

Partenaires Thrust Capital joue son rôle en soutenant la consolidation des PME aérospatiales canadiennes

« Cette acquisition marque un moment important dans la croissance de DCM, puisqu'il s'agit d'une première acquisition à l'extérieur du Québec. Aux côtés de nos partenaires Investissement Québec et Desjardins Capital, nous nous engageons à soutenir l'ambition de DCM de devenir un leader mondial dans la chaîne d'approvisionnement aéronautique », a déclaré Milad Jawabra, associé chez Partenaires Thrust Capital.

Conseillers

Les services de conseil juridique, fiscal et financier pour DCM ont été fournis respectivement par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., BJC S.E.N.C.R.L. et Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. DH Aerospace a été conseillé par Banque d'investissement CIBC - Marché intermédiaire sur les questions financières et Loopstra Nixon LLP sur les questions juridiques et fiscales.

À propos de Groupe DCM

Groupe DCM est un sous-traitant canadien de premier plan spécialisé dans les composants de structures aéronautiques, les services de réparations et de soudage pour les avions (R&O) et l'outillage de maintenance au sol (GSE). L'entreprise exploite quatre sites au Québec et un en France.

À propos de DH Aerospace

Koss Aerospace, une division de DH Aerospace, compte plus de 50 ans d'expérience en tant que fabricant de composants et d'assemblages structuraux pour les secteurs de l'aéronautique commerciale, l'aviation d'affaires et de la défense. Par le biais de Brampton Processing, DH Aerospace offre des capacités intégrées de traitement des surfaces.

À propos de Partenaires Thrust Capital

Partenaires Thrust Capital est le premier fonds d'investissement privé au Canada dédié exclusivement à l'avancement de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. Elle vise à propulser les PME québécoises et canadiennes vers le rang de chef de file mondial en accélérant leur croissance et leur développement.

SOURCE Thrust Capital Partners Management Inc.