Parole de cheval : Des Cérémonies du crépuscule canadien spéciales

OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - À compter du 19 mai 2023, la GRC est fière de présenter les Cérémonies du crépuscule canadien pendant quatre jours dans la région de la capitale nationale (RCN) pour le 150e anniversaire de la GRC. Le spectacle commence à 19 h les 19, 20, 21 et 23 mai, jour d'anniversaire officiel, et mettra en vedette le célèbre Carrousel! (Nota : Il n'y a pas de spectacle le 22 mai).

Le Carrousel présente son spectacle au coucher du soleil (Groupe CNW/Gendarmerie royale du Canada)

Pour vivre une expérience typiquement canadienne, il n'y a rien de mieux que de voir nos cavaliers en tunique rouge sur de beaux chevaux noirs exécuter des exercices de cavalerie chorégraphiés sur de la musique.

Également en vedette :

Musique du Governor General's Foot Guards

Bénédiction donnée par un aîné algonquin

Orchestre de cornemuses et de tambours et des danseurs de la GRC

Capital Cowgirls

Saut d'obstacles avec des chevaux de la GRC

L'entrée à cette activité familiale est gratuite. Apportez une couverture ou une chaise de jardin!

Où : Centre du Carrousel de la GRC, 1 chemin Sandridge (intersection du boulevard St-Laurent et du chemin Sandridge).

Transport en commun : Circuit 7 d'OC Transpo

Stationnement : Stationnement gratuit accessible depuis la promenade Sir-George-Étienne-Cartier (anciennement la promenade Rockcliffe) dans le terrain gazonné, selon la condition du terrain. Prévoyez en conséquence.

Places de stationnement accessibles : À partir du chemin Sandridge, mais les places se remplissent rapidement, donc arrivez tôt.

L'événement vise à remercier les résidents de la RCN et les visiteurs de partout au Canada de leur appui à la GRC.

Rejoignez-nous tout au long de l'année 2023 alors que nous soulignerons cet anniversaire un peu partout au pays et suivez-nous sur les médias sociaux pour participer à la conversation, sous le mot-clic #GRC150.

Citation

« Nous sommes heureux de poursuivre notre tradition annuelle, les Cérémonies du crépuscule canadien à Ottawa, qui mettent en vedette le Carrousel. Cette année, l'événement est en l'honneur du 150e anniversaire de la GRC le 23 mai et c'est le lancement de notre tournée spéciale pour le 150e anniversaire. Au plaisir de vous voir à cette activité divertissante pour toute la famille! »

-- Surintendant principal Kevin Fahey, officier responsable, Carrousel et Patrimoine, Gendarmerie royale du Canada

Faits en bref

La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu en 1901 à Regina ( Saskatchewan ).

). Le Carrousel est composé de 32 policiers et de leur monture, en plus de l'officier responsable. Son spectacle comprend une variété de figures complexes et d'exercices de cavalerie chorégraphiés exécutés au son de la musique.

Le Carrousel effectue la tournée des provinces en alternance afin que les Canadiens partout au pays aient l'occasion de voir son spectacle.

Cette année, la tournée se rendra presque partout au Canada pour #GRC150, avec des arrêts en Colombie-Britannique, en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias 613-843-5999, [email protected]