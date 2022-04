PARMI LES NOUVELLES PIÈCES DE COLLECTION DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE, UN HOMMAGE POUR LE 10e ANNIVERSAIRE DE LA DERNIÈRE PIÈCE DE UN CENT

OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Le 4 mai 2012, la toute dernière pièce de un cent était frappée à Winnipeg, au Manitoba. Dix ans plus tard, la Monnaie rappelle audacieusement l'importance de ce moment spécial dans l'histoire de la numismatique avec la pièce de un cent de 5 oz en argent fin 2022 - 10e anniversaire - Adieu à la pièce de un cent. Cette œuvre imposante présente une adaptation moderne du motif bien connu de l'originale, le rameau d'érable à deux feuilles créé en 1937 par G. E. Kruger Gray. La réinterprétation du motif se compose d'un agencement éblouissant de facettes géométriques, lesquelles reflètent la lumière sous différents angles depuis le centre de la pièce en argent pur à 99,99 % rehaussée d'un placage d'or sélectif. Cet article de collection innovant, entre autres nouveautés finement ciselées, est en vente dès aujourd'hui.

La Monnaie atteint aussi un nouveau palier d'innovation avec ses toutes premières pièces ultra-incuses, fruit d'une technique de gravure qui permet de tracer une image incroyablement riche en détails sous la surface d'une pièce. Dans une pièce incuse ordinaire, le motif s'enfonce jusqu'à 0,3 mm de profondeur, mais sur la pièce de 20 $ en argent fin 2022 - Feuille d'érable en argent de 1 oz ultra-incuse et la pièce de 200 $ en or pur 2022 - Feuille d'érable en or de 2 oz ultra-incuse, la gravure est cinq fois plus profonde : un hommage inoubliable à la réputée gamme de pièces d'investissement en or et en argent Feuille d'érable de la Monnaie!

Parmi les autres nouveautés, on trouve :

la pièce de 20 $ en argent fin et la pièce de 250 $ en or pur 2022 - Diadème de Sa Majesté la reine Elizabeth II : Le diadème d'État du roi George IV, toutes deux conçues par Jori van der Linde ;

; la pièce de 5 $ de 1 oz en argent pur à 99,99 % et la pièce de 5 $ de 1/10 oz en or pur à 99,99 % 2022 - Le majestueux ours polaire, nouvelles venues dans la catégorie des produits d'investissement de luxe présentés dans un emballage spécial, qui sont aussi offertes avec la désignation « premières frappes » réservée aux pièces frappées le premier jour de la production;

la pièce de 30 $ en argent fin 2022 - Famille d'animaux à multiples facettes : Pygargues à tête blanche, œuvre de Steve Hepburn ;

; la pièce de 300 $ en platine pur 2022 - La richesse d'un symbole;

le rouleau spécial de pièces de circulation de 50 cents 2022.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander ces produits auprès de la Monnaie en composant le 1‑800‑267‑1871 au Canada ou le 1‑800‑268‑6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca.

