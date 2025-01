MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins est fier d'annoncer qu'il a été reconnu parmi les meilleurs employeurs au Canada par plusieurs organisations prestigieuses. Ces reconnaissances témoignent de son engagement indéfectible envers son personnel et sa volonté de bâtir une culture d'entreprise unique.

Desjardins se distingue en étant la seule institution financière à figurer au palmarès des quinze meilleurs employeurs, selon le magazine Forbes. MediaCorp l'a aussi reconnu comme l'un des meilleurs employeurs au Canada et parmi les meilleurs employeurs pour les jeunes. En plus de ces reconnaissances, Desjardins a obtenu le niveau de certification Platine de La Gouvernance au Féminin pour la troisième année consécutive, démontrant son engagement à l'égard de la parité et de l'inclusion.

Ces distinctions soulignent l'engagement de Desjardins comme employeur de premier plan. En tant que plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, Desjardins voit ses efforts en faveur de son personnel, de la jeunesse et de la parité récompensés. Ces distinctions témoignent des meilleures pratiques de ressources humaines et des programmes innovants de Desjardins, qui se démarquent parmi les plus grands employeurs du pays.

« Au Mouvement Desjardins, nous créons, jour après jour, un environnement propice à l'épanouissement de nos équipes », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Ces distinctions nous rendent extrêmement fiers et confirment que nous offrons un environnement de travail sain et stimulant. Car pour nous, il est essentiel de créer un espace respectueux des différences où chaque personne peut grandir et contribuer à son plein potentiel. »

Des initiatives appréciées par le personnel

Chez Desjardins, le bien-être du personnel est une priorité, que ce soit en offrant quatre semaines de vacances dès la première année ou en proposant une gamme complète d'avantages sociaux et en matière de santé. Des initiatives comme des solutions pour le sommeil, le remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à la conciliation travail vie-personnelle, des programmes spécifiques pour les femmes et une offre de rémunération globale compétitive, tous ces éléments font en sorte que la coopérative se démarque comme employeur bienveillant. Les programmes de reconnaissance et les nombreuses communautés internes créées par le personnel contribuent à un réel sentiment de fierté et d'appartenance au Mouvement Desjardins.

