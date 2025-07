MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), le gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent notamment le lancement de trois nouveaux Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible.

« Desjardins répond aux besoins de ses membres et de sa clientèle en leur offrant une solution de rechange aux certificats de placement garanti et aux obligations individuelles », a déclaré Jean-François Girard, directeur, Développement et gestion des fonds d'investissement. « En élargissant son offre de Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible avec trois nouvelles échéances, Desjardins propose des solutions ayant un potentiel d'efficience fiscale accrue tout en étant flexibles, et ce, à faible coût ».

Voici les trois nouveaux Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible offerts dans différentes catégories de parts :

1 Pour la description des parts offertes, veuillez vous référer au prospectus simplifié.

L'objectif de ces fonds, gérés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., est de procurer un revenu régulier tout en préservant le capital. Ils investissent principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes sur le marché canadien, qui arriveront à échéance, selon le cas, en 2028, en 2029 ou en 2030, soient les années de dissolution prévues des fonds.

Lancement d'une nouvelle catégorie de parts pour deux Fonds Desjardins

DSP lance aussi aujourd'hui les parts de catégorie W pour le Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales.

Voici un résumé des catégories de parts disponibles :

Fonds Desjardins Parts de Catégorie1 de parts disponibles avant le 14 juillet 2025 Parts de catégories1 de parts disponibles depuis le 14 juillet 2025 Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé A, I, C, F, D A, I, C, F, D, W Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales A, I, C, F, D A, I, C, F, D, W

1 Pour la description des parts offertes, veuillez vous référer au prospectus simplifié.

Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé d'émetteurs situés partout dans le monde. Le sous-gestionnaire de portefeuille du fonds est PGIM, Inc.

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable. Le sous-gestionnaire de portefeuille du fonds est PIMCO Canada Corp.

