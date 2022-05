PARLEMENT ÉCOLIER À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DES JEUNES DU PRIMAIRE VIVRONT L'EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les 5 et 6 mai prochains, la 24e législature du Parlement écolier aura lieu à l'Assemblée nationale du Québec. Plus de 60 jeunes de la 6e année du primaire, provenant de 27 écoles de diverses régions du Québec (voir la liste en annexe), vont s'initier au travail des parlementaires.

Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, est fière de présider l'édition 2022 du Parlement écolier. Pour une journée, les élèves occuperont la fonction de députées et députés, notamment en débattant de sujets qui les touchent de près.

« Cette simulation parlementaire permet aux jeunes du primaire de vivre une expérience démocratique unique. Dans l'enceinte même de l'hôtel du Parlement, les participantes et participants s'imprègneront, l'espace d'une journée, du travail de députées et députés en débattant de sujets qui leur tiennent à coeur », a indiqué Mme Gaudreault.

Les projets de loi suivants, écrits et proposés par les jeunes, seront étudiés en commission parlementaire :

La santé mentale des élèves du primaire;

La lutte contre les changements climatiques interdisant le plastique pétrosourcé;

Les élèves ayant de la facilité à apprendre en milieu scolaire.

Après leur assermentation, les élèves débattront dans la salle de l'Assemblée nationale et chaque projet de loi sera étudié en commission parlementaire, voté et déposé en Chambre après son adoption.

Le Parlement écolier s'inscrit dans la mission éducative de l'Assemblée nationale qui propose constamment des activités pédagogiques diversifiées afin de sensibiliser les jeunes aux rouages de la démocratie parlementaire. Pour plus d'information sur nos activités, consultez le site paricilademocratie.com. Il sera également possible de visionner en direct les débats à www.assnat.qc.ca.

Source et renseignements :

Claire Laliberté, conseillère

Assemblée nationale du Québec

Téléphone :418 643-1992, poste 70586

[email protected]

ANNEXE

ÉCOLES PARTICIPANTES

Collège Bourget

Collège Jacques-Prévert

École Saint-Philippe

École alternative de la Tortue-Des-Bois

École aux Quatre-Vents

École Chanoine-Joseph-Théorêt

École Curé-Beaudet

École de D'Alembert

École de la Clé-des-Champs

École de Sainte-Flore

École des Trois-Cantons

École Freinet de Québec

École internationale de Greenfield Park

École internationale Marie-Victorin

École Lanaudière

École Mary Gardner

École primaire de l'Académie-Sportive

École du Plein-Cœur

École primaire Harmony

École Saint-Arsène

École Saint-Damase

École Sainte-Gertrude

École Saint-Émile

École Saint-Étienne

École Saint-Julien

École Saint-Pierre-de-l'Isle-aux-Coudres

École St-Étienne-de-Beauharnois

SOURCE Assemblée nationale du Québec