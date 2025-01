Les projets au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse amélioreront la connectivité écologique et aideront les intendants des terres privées, les partenaires et les gouvernements autochtones à conserver volontairement 300 acres de terres.

SACKVILLE, NB, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver 30 pour cent des terres et des eaux intérieures et 30 pour cent des zones marines et côtières d'ici 2030. Mais pour être efficaces, ces aires protégées doivent être correctement reliées entre elles afin que les espèces puissent se déplacer librement, interagir, trouver de la nourriture et un habitat adéquat.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement de plus de 1,3 million de dollars du Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada à deux organismes environnementaux sans but lucratif pour diriger des projets de corridors au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ces organisations travailleront en collaboration avec les administrations municipales, les propriétaires fonciers bénévoles et les groupes autochtones pour faire progresser la planification de la conservation et l'intendance autochtone dans les provinces maritimes.

Le premier projet, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, sera dirigé par Birds Canada et renforcera les capacités et tirera parti d'un réseau de partenaires pour améliorer la connectivité écologique de Sa' qewi-ilnuwey Awti (aire protégée et conservée autochtone de la rivière Big Salmon) à l'aire de nature sauvage de l'isthme de Chignecto. Les améliorations apportées à la surveillance des espèces et à l'utilisation des terres selon les savoirs autochtones et leurs conseils permettront d'élargir les connaissances sur les déplacements de la faune afin de déterminer l'efficacité des mesures actuelles et l'établissement de l'ordre de priorité des mesures futures.

Le deuxième projet, situé en Nouvelle-Écosse, sera dirigé par le Mersey Tobeatic Research Institute et aidera à élaborer un plan stratégique avec divers partenaires, y compris des gouvernements et des organisations autochtones; collaborer avec les intendants des terres privées pour conserver au moins 300 acres de terres au moyen de mécanismes d'intendance volontaire, de servitudes communautaires ou d'acquisition de terres privées par un partenaire du projet; et déterminer les répercussions des pratiques de récolte sur la connectivité afin d'élaborer des pratiques exemplaires pour les organismes forestiers et les propriétaires fonciers privés.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le financement de près de 6 millions de dollars pour des projets de corridors écologiques partout au Canada annoncé par Parcs Canada à la fin de 2024. Chaque projet est dirigé par des organisations non gouvernementales sans but lucratif dans le domaine de l'environnement qui fourniront également près de 7,5 millions de dollars en contributions en nature et en argent pour faire progresser les travaux de connectivité sur le terrain dans 10 des 23 zones prioritaires nationales pour les corridors écologiques. Ces zones prioritaires ont été déterminées par Parcs Canada en collaboration avec un large éventail de partenaires, d'experts, d'intervenants et du public, à l'aide de données à l'échelle du pays et de plusieurs méthodes d'évaluation scientifique. Les zones prioritaires nationales indiquent où les corridors écologiques seraient les plus utiles pour parvenir à un réseau bien relié d'aires protégées et conservées. Lancés localement par des organisations dans ces zones prioritaires nationales, ces projets sont financés par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada et visent à renforcer le réseau d'aires protégées et conservées au Canada.

Les parcs et aires protégées au Canada font partie de « solutions fondées sur la nature » qui aident la nature et les gens à s'adapter aux changements climatiques. Ces lieux préservent la biodiversité, protègent les services écosystémiques, relient les paysages, absorbent et entreposent le carbone, renforcent les connaissances et la compréhension, et inspirent des actions locales pour réduire la fragmentation de l'habitat.

En travaillant en collaboration avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones et les organismes environnementaux sans but lucratif, comme Birds Canada et l'Institut de recherche Mersey Tobeatic, le gouvernement du Canada vise à respecter son engagement d'endiguer et inverser la perte de biodiversité d'ici 2030 et de réaliser le plein rétablissement de la nature au Canada d'ici 2050.

Citation

« La protection de la riche biodiversité au Canada exige à la fois de l'innovation et de la collaboration. En appuyant les corridors écologiques, cette initiative aide la faune à prospérer, à protéger la santé des écosystèmes et à renforcer la résilience aux changements climatiques pour les générations futures. Ces projets au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse soulignent le pouvoir de travailler ensemble - avec les gouvernements autochtones, les collectivités locales et les intendants des terres privées - pour créer un réseau bien relié d'aires protégées. Cet investissement est une étape cruciale vers l'atteinte des objectifs nationaux de conservation et l'assurance d'un avenir durable et résilient pour la nature et les gens partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'isthme de Chignecto est un lien crucial entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, mais il est également vulnérable. En protégeant ce corridor écologique, nous préservons notre patrimoine naturel pour les générations futures. Cette protection permet de préserver les espèces emblématiques de l'Atlantique, tout en rendant les communautés du Nouveau-Brunswick plus résistantes aux changements climatiques. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

Les faits en bref

S'appuyant sur la science occidentale et autochtone et sur les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030.

s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2030. Les corridors écologiques offrent de nombreux avantages au-delà de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Ils contribuent à un mode de vie durable pour les communautés locales, augmentent les possibilités pour les gens de renouer avec la nature et favorisent la coexistence entre les humains et la faune.

Lancé en 2022, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada favorise la création de corridors écologiques dans des zones clés au Canada .

. Les zones prioritaires nationales pour les corridors écologiques au Canada sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir.

sont les « points chauds » où les corridors écologiques peuvent avoir le plus grand impact sur le maintien de la biodiversité et des fonctions écologiques à l'avenir. Le Programme national des corridors écologiques appuie le leadership autochtone en reconnaissant les valeurs d'intendance autochtone comme un but prioritaire des corridors. Il a également soutenu un projet pilote mené par des autochtones, et d'autres projets où les communautés autochtones locales interviennent et collaborent à la gestion des terres.

Documents connexes

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]