BANFF, AB, le 3 nov. 2020 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada est déterminée à maintenir l'intégrité écologique des parcs nationaux et à offrir à la population canadienne des possibilités de les découvrir et d'en profiter.

Aujourd'hui, l'Agence Parcs Canada a annoncé qu'elle allait créer un groupe d'experts chargé de la conseiller sur l'élaboration d'un cadre à long terme pour le déplacement durable des visiteurs dans la vallée de la Bow, dans le parc national Banff.

Le parc national Banff est l'un des lieux protégés les plus emblématiques du monde, connu pour être un chef de file en matière de conservation naturelle et culturelle et pour offrir des expériences exceptionnelles aux visiteurs. Parcs Canada, en collaboration avec des communautés autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales, des exploitants d'entreprises et de nombreux intervenants clés, a fait de grands progrès au cours des 30 dernières années en accueillant des millions de visiteurs chaque année tout en réalisant des avancées significatives pour protéger les valeurs écologiques et culturelles du parc. La clé du succès à long terme de ces efforts continus est la capacité des personnes à se déplacer en toute sécurité et de manière durable. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'intention de Parcs Canada d'adopter une approche inclusive et ambitieuse pour encadrer le débat public sur le cadre à long terme, en s'appuyant sur la science, les éléments de preuve et les points de vue des Canadiens et Canadiennes.

Le groupe d'experts sera invité à examiner les modes et réseaux de transport, ainsi que d'autres stratégies et outils concernant la manière dont les gens se rendent au parc, s'y déplacent et l'utilisent, et notamment les nouvelles technologies, les modifications apportées à l'infrastructure et les systèmes de communication et d'accès. Le groupe d'experts étudiera les moyens de garantir que l'intégrité écologique et la conservation de l'habitat et de la biodiversité sont des priorités. Il explorera l'utilisation d'énergies alternatives et renouvelables tout en réduisant les déchets, et il donnera des conseils à cet égard. Il apportera aussi des idées sur la manière d'offrir diverses options de mobilité aux visiteurs et aux résidents, en présentant davantage de choix sur la manière dont elles répondent à leurs besoins en matière d'accès.

Cette initiative fera du parc national Banff un « laboratoire vivant », qui permettra d'intégrer les technologies de mobilité intelligente à l'expérience globale du visiteur, de mettre à l'essai de nouvelles idées, de recueillir des données et de guider la recherche sur les technologies et les systèmes de transport écoénergétiques.

Le cadre établi reconnaîtra que l'exploration des parcs nationaux s'inscrit dans un contexte unique et qu'une seule approche ne convient pas à tous les parcs. Il sera un exemple de la manière dont une vision globale, une planification exhaustive et des transports « verts » peuvent contribuer à garantir des expériences positives aux visiteurs et un avenir durable pour le parc et les zones situées au-delà, des points de vue écologique et économique. Aujourd'hui plus que jamais, la population canadienne est consciente de l'importance de l'accès aux environnements naturels et culturels, comme le parc national Banff. Le cadre permettra de s'assurer que les moyens de se rendre au parc national et de s'y déplacer font autant partie de l'expérience et de l'histoire du parc national que ses paysages et ses ressources naturelles et culturelles.

Dans les mois à venir, Parcs Canada fera appel à des partenaires autochtones, à des intervenants clés et au grand public pour élaborer le mandat du groupe d'experts. Parcs Canada cherchera à recruter des membres qui possèdent une expertise dans divers domaines, notamment la gestion des aires protégées, l'innovation en matière de transport, la technologie et le tourisme.

« Le parc national Banff est un trésor national dont profitent chaque année des millions de visiteurs du Canada et du monde entier. Pour que ce lieu emblématique soit protégé et que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent en profiter, il faut s'engager à l'améliorer et à innover en permanence. Il est maintenant possible d'adopter une nouvelle vision et de transformer la façon dont les gens accèdent à la vallée de la Bow dans le parc national Banff, et s'y déplacent. En créant un groupe d'experts, Parcs Canada cherche à s'appuyer sur 30 ans de réalisations et à mettre en place les conditions nécessaires à un succès futur en s'assurant que de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et de nouvelles preuves éclairent notre important travail en tant que chef de file international dans la gestion des aires protégées et premier fournisseur de tourisme lié au patrimoine au Canada. Nous ne devons rien de moins aux générations futures. »

Ron Hallman,

président et directeur général, Agence Parcs Canada

« La ville de Banff s'efforce d'être une communauté environnementale modèle, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'un groupe d'experts chargé de susciter des idées d'avant-garde sur le transport vert dans le parc national Banff. Nous considérons le transport des personnes à destination de Banff et à l'intérieur du premier parc national du Canada comme le « chaînon manquant » pour faire de cet endroit spécial une collectivité et un parc véritablement durables. Combinée avec le leadership en matière de protection des écosystèmes et les réalisations en matière d'utilisation durable de l'énergie, de réacheminement des déchets et de transport public efficace, cette initiative promet d'accélérer notre cheminement vers des solutions qui aideront des millions de visiteurs chaque année à conserver localement et à inspirer mondialement. »

Karen Sorensen,

maire de la ville de Banff

« Le parc national Banff est l'un des endroits les plus incroyables du monde à visiter. Banff and Lake Louise Tourism se réjouit de ces prochaines étapes importantes. Cette planification et cette vision globale contribueront à faire en sorte que Banff reste durable du point de vue écologique tout en accueillant des visiteurs du monde entier. »

Leslie Bruce,

présidente et directrice générale, Banff and Lake Louise Tourism

Le parc national Banff est le premier parc national du Canada, créé en 1885, et il fait partie des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.





En moyenne, plus de quatre millions de visiteurs se rendent chaque année au parc national Banff pour y pratiquer diverses activités, dont la randonnée, le vélo, le ski et le camping, dans des décors montagneux parmi les plus grandioses du monde.





Au cours des dix dernières années, la circulation automobile dans le parc a augmenté de 30 % dans l'ensemble, et dans certains endroits du parc, comme la route qui mène au lac Louise et au lac Moraine, elle a augmenté jusqu'à 70 %. Environ 8,3 millions de véhicules circulent dans le parc chaque année; environ la moitié transporte des visiteurs du parc, et l'autre moitié traverse le parc pour accéder à d'autres destinations.

