Les personnes évacuées par les feux de forêt sont les bienvenues gratuitement dans les parcs nationaux

GATINEAU, QC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le Canada continue de connaître une saison de feux de forêt sans précédent avec des milliers de Canadiens ayant été touchés par des évacuations généralisées, la perte de biens personnels et des dommages aux infrastructures essentielles.

Alors que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble pour répondre à la situation actuelle des incendies de forêt, des spécialistes de la gestion des feux de forêt et d'autres services essentiels de diverses juridictions à travers le Canada, en plus de milliers de ressources internationales, se sont mobilisés pour soutenir les communautés touchées, en gérant et en répondant aux incendies de forêt, en partageant des ressources, des équipements et en soutenant les évacuations.

Pour soutenir les évacués, Parcs Canada continue d'offrir l'entrée gratuite et des séjours dans l'avant-pays sans frais dans les parcs nationaux de la Colombie-Britannique et de l'Alberta aux résidents qui ont été forcés d'évacuer leurs communautés dans les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique, jusqu'à ce que les ordres d'évacuation aient été levés. Comme on le sait, les terrains de camping de Parcs Canada en Colombie-Britannique et en Alberta sont très en demande et souvent complets. Des séjours gratuits, qui peuvent inclure un hébergement couvert de Parcs Canada à certains endroits (comme les oTENTiks), est basé sur la disponibilité des emplacements de camping et selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les personnes évacuées et les visiteurs des parcs nationaux sont encouragés à visiter le site Web de Parcs Canada, à télécharger l'application mobile de Parcs Canada ou à appeler directement le parc national avant de voyager.

Citations

« Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les personnes évacuées et les communautés en ces temps difficiles. Mes pensées vont à tous ceux et celles qui ont été touchés par ces feux de forêt dévastateurs. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Parcs Canada est heureux d'offrir un lieu de refuge aux personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique forcées de quitter leur domicile. J'aimerais également exprimer ma profonde reconnaissance à tous les spécialistes de la gestion des feux de forêt et aux autres membres de l'équipe qui ont été déployés pour aider à gérer les feux de forêt partout au Canada pendant cette saison de feux de forêt sans précédent. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Depuis le 23 août 2023, le complexe Wood Buffalo (dont la majorité brûle dans le parc national Wood Buffalo) a une superficie d'environ 453 012 hectares et est classé comme hors de contrôle. À son plus près, il se trouve à environ 4 km au sud de la ville de Fort Smith , dans les Territoires du Nord-Ouest, et à 3,5 km de la première structure de la ville de Fort Fitzgerald, en Alberta . Collectivement, un total de 308 membres du personnel, 57 pièces d'équipement lourd et 24 hélicoptères demeurent à Fort Smith pour mener des efforts d'extinction des incendies.

, dans les Territoires du Nord-Ouest, et à 3,5 km de la première structure de la ville de Fort Fitzgerald, en . Collectivement, un total de 308 membres du personnel, 57 pièces d'équipement lourd et 24 hélicoptères demeurent à pour mener des efforts d'extinction des incendies. Les réserves de parc national Thaidene Nene, Nahanni et Nááts'įhch'oh sont fermées à toutes les nouvelles visites et tous les services aux visiteurs sont fermés dans le parc national Wood Buffalo.

Il est strictement interdit d'allumer ou d'entretenir des feux et de fumer (y compris les cigarettes, les pipes et le cannabis) dans les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers jusqu'à nouvel ordre. Une interdiction de feu est en vigueur pour les parcs nationaux Yoho et Kootenay jusqu'à nouvel ordre.

