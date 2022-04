Les plans de recherche comprennent la cartographie et l'évaluation des conditions actuelles du site des épaves du HMS Erebus et du HMS Terror.

GATINEAU, QC, le 28 avril 2022 /CNW/ - La découverte des épaves de l'expédition de Franklin raconte une histoire fascinante sur le passé. Les travaux de recherche et de conservation menés sur ces sites nous aident également à comprendre les effets actuels des changements climatiques sur les environnements marins sensibles.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a annoncé qu'après un report de deux ans en raison des précautions prises contre la pandémie, l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada retournera sur le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, afin d'y effectuer d'importants travaux archéologiques liés à la recherche et à la conservation de ces navires légendaires.

Ce mois-ci, l'équipe d'archéologie subaquatique se rend sur les sites des épaves où elle déploiera ses véhicules télécommandés de pointe en vue d'y effectuer des inspections sous la glace et des fonds marins environnants. Les plongées de ces véhicules seront effectuées avec le soutien logistique du Programme des gardiens inuits, qui aide à intégrer les connaissances inuites dans la protection et la surveillance des opérations des sites. Les plongées permettront d'enregistrer et de cartographier les sites, et elles permettront aux archéologues d'évaluer l'état des épaves.

Lors d'une deuxième expédition prévue plus tard cet été, l'équipe d'archéologie subaquatique prévoit d'entreprendre une série de plongées sur le site du HMS Erebus afin de poursuivre l'exploration, la documentation et les fouilles du site. En outre, l'équipe d'archéologie subaquatique prévoit de poursuivre les recherches archéologiques en plongée sur l'épave du HMS Terror, y compris l'enregistrement supplémentaire à l'intérieur par véhicule télécommandé. Cette recherche prévue sera également menée avec le soutien des gardiens inuits.

En soutenant la saison de recherche de 2022, le gouvernement du Canada, donne suite à la deuxième année d'un engagement de quatre ans pris dans le cadre du Budget 2021 pour accélérer les travaux d'archéologie et de conservation sur les sites de l'expédition de Franklin.

Parcs Canada vous communiquera d'autres renseignements concernant les activités de recherche estivales de l'équipe d'archéologie subaquatique sur les sites des épaves au fil de la saison 2022 et lorsque les détails seront confirmés.

« La reprise des recherches sur les sites du HMS Erebus et du HMS Terror représente une occasion importante de poursuivre l'enquête sur la légendaire histoire de Franklin. En collaboration avec nos partenaires inuits, cette recherche nous permettra également de mieux comprendre comment protéger ces sites, et le précieux environnement dans lequel ils se trouvent, contre les effets des changements climatiques. Nous sommes tous impatients de découvrir ce que les recherches de cette année vont mettre en évidence. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le Comité consultatif provisoire de l'expédition Franklin est heureux d'apprendre que les travaux prévus cette année par l'équipe d'archéologie subaquatique se poursuivent. En raison de la pandémie de COVID-19, aucun travail n'a été effectué sur les sites au cours des deux dernières années. Il sera important de savoir si le navire Erebus a subi des dommages, car le site de cette épave se trouve dans des eaux relativement peu profondes. Nous sommes impatients de découvrir les résultats des travaux qui seront effectués sur le navire Terror, car le site de l'épave est dans un état remarquable et cette campagne d'exploration devrait permettre aux plongeurs d'y jeter un meilleur coup d'œil. Ceux-ci pourront y consacrer plus de temps une fois que les amarres de la plate-forme de plongée seront en place. L'équipe d'archéologie subaquatique prévoit d'effectuer ce travail avec les gardiens locaux et leur contribution permettra de connaître la perspective inuite dans le cadre de ce travail scientifique et sera une occasion d'observer de près ce qu'ils protègent ».

Fred Pedersen

Président, Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin



Le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du-HMS Terror est le premier lieu historique national géré en collaboration au Nunavut . Le HMS Terror a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du-HMS Terror en 2017, assurant ainsi la protection juridique du site de l'épave en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada . L'épave du HMS Erebus a été ajoutée au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en 2015.

-et-du-HMS est le premier lieu historique national géré en collaboration au . Le HMS a été ajouté au lieu historique national des Épaves-du-HMS -et-du-HMS en 2017, assurant ainsi la protection juridique du site de l'épave en vertu de la . L'épave du HMS a été ajoutée au en 2015. Formé en 2016, le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, composé de membres de la collectivité et de représentants de l'Association inuite de Kitikmeot, de la Fiducie du patrimoine inuit, du gouvernement du Nunavut , de l'industrie du patrimoine et du tourisme et de Parcs Canada, donne des conseils sur la gestion des épaves jusqu'à ce qu'une entente concernant les répercussions et les avantages pour les Inuits soit conclue entre Parcs Canada et l'Association inuite de Kitikmeot.

, de l'industrie du patrimoine et du tourisme et de Parcs Canada, donne des conseils sur la gestion des épaves jusqu'à ce qu'une entente concernant les répercussions et les avantages pour les Inuits soit conclue entre Parcs Canada et l'Association inuite de Kitikmeot. Depuis 2017, un programme de gardiens est en place sur le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus -et-du HMS Terror . Ce dernier fait intervenir les Inuits de Gjoa Haven en ce qui concerne la protection et la surveillance des épaves de l'expédition de Franklin et aide à intégrer leurs connaissances dans les activités et la gestion du lieu historique national par Parcs Canada.

-et-du HMS . Ce dernier fait intervenir les Inuits de en ce qui concerne la protection et la surveillance des épaves de l'expédition de Franklin et aide à intégrer leurs connaissances dans les activités et la gestion du lieu historique national par Parcs Canada. Depuis 2018, tous les artefacts nouvellement découverts du HMS Erebus et du HMS Terror sont la propriété conjointe du gouvernement du Canada et des Inuits. En avril 2019, le gouvernement du Canada et la Fiducie du patrimoine inuit ont signé un protocole d'entente détaillant la manière dont les deux organisations travailleront ensemble pour protéger, étudier, conserver et faire connaître les artefacts de l'expédition de Franklin.

et du HMS sont la propriété conjointe du gouvernement du et des Inuits. En avril 2019, le gouvernement du et la Fiducie du patrimoine inuit ont signé un protocole d'entente détaillant la manière dont les deux organisations travailleront ensemble pour protéger, étudier, conserver et faire connaître les artefacts de l'expédition de Franklin. En août 2019, Parcs Canada a diffusé des images vidéo extraordinaires et inédites du HMS Terror dans le cadre de l'une des entreprises d'archéologique subaquatiques les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du Canada . En s'appuyant sur la toute première exploration remarquable de l'intérieur du HMS Terror , l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en collaboration avec les Inuits, a récupéré plus de 350 artefacts du HMS Erebus .

dans le cadre de l'une des entreprises d'archéologique subaquatiques les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du . En s'appuyant sur la toute première exploration remarquable de l'intérieur du HMS , l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada, en collaboration avec les Inuits, a récupéré plus de 350 artefacts du HMS . Le Budget 2021 prévoit 15 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir et accélérer les travaux d'archéologie et de conservation de ces sites d'importance internationale.

