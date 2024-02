NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 3 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Gouvernement du Canada commémore l'importance historique nationale de Chloe Cooley lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque au Navy Hall à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. La commémoration sera effectuée par Chris Brittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Chloe Cooley était une femme asservie d'origine africaine vivant à Queenston, dans le Haut-Canada. En mars 1793, son esclavagiste Adam Vrooman s'arrangea pour vendre Cooley à un Américain du nord de l'État de New York. Cooley résiste sa capture violente et son transport forcé, et en réponse, elle est attachée avec des cordes pour l'empêcher de s'échapper et bâillonnée pour faire taire sa protestation. Avec l'aide de son frère Isaac Vrooman et d'un fils du loyaliste McGregory Van Every, Adam Vrooman a violemment forcé Cooley à monter dans un petit bateau et l'a transporté de l'autre côté de la rivière Niagara jusqu'à la côte américaine. Bien que Cooley ait continué à résister, elle a été incapable de s'échapper.

Bien que la résistance de Cooley n'ait pas abouti à sa liberté, elle a laissé une forte impression sur Peter Martin, un homme libre d'origine africaine et ancien combattant de la guerre de l'Indépendance américaine, et sur William Grisley (Crisley), un employé blanc de Vrooman. Les deux hommes ont ensuite témoigné de sa capture devant le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe et deux membres du Conseil exécutif du Haut-Canada. Bien que le procureur général John White ait reçu pour instruction de poursuivre Adam Vrooman, aucune accusation n'a été portée, car il agissait dans le cadre de ses droits légaux en vendant Cooley. Cela a servi de catalyseur à Simcoe pour demander au procureur général de rédiger une loi imposant des limites à l'esclavage dans le Haut-Canada.

La résistance de Cooley a conduit à des changements législatifs aboutissant à la Loi de 1793 visant à restreindre l'esclavage dans le Haut-Canada, et à limiter la durée des contrats de servitude dans cette province, ce qui a contribué à la prolongation du chemin de fer clandestin dans le Haut-Canada et à l'abolition progressive de l'esclavage. Son histoire est devenue un exemple bien connu des actes quotidiens de résistance des femmes asservies.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, des lieux et les événements importants qui ont façonné ce pays comme un moyen d'aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur passé. En partageant ces histoires avec la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les diverses histoires, cultures, héritages et réalités du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les candidatures du public. À ce jour, plus de 2 250 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre communauté, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada pour plus de renseignements :

Proposer un sujet -- Désignations historiques nationales (canada.ca) .

Citations

« Les actes de résistance de Chloe Cooley démontrent son immense courage et sa détermination contre ses esclavagistes, et son histoire témoigne des luttes des esclaves du Haut-Canada à la fin des années 1700. Ses actions ont contribué aux changements législatifs qui limitaient l'esclavage dans le Haut-Canada et, par conséquent, ont eu un impact énorme sur la vie des autres et sur les générations futures. Des désignations telles que Chloe Cooley mettent en lumière la vie de ceux dont les histoires ont longtemps été négligées. En commémorant Chloe Cooley, nous pouvons mieux comprendre l'histoire de l'esclavage au Canada et comment les effets de son héritage se font encore sentir aujourd'hui. »

Chris Brittle,

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés et député de St. Catharines

Les faits en bref

L'emplacement exact du passage de Chloe Cooley le long de la rivière Niagara est inconnu.

le long de la rivière Niagara est inconnu. Le Gouvernement du Canada a reconnu la Loi du Haut-Canada de 1793 contre l'esclavage comme un événement historique national.

a reconnu la du Haut-Canada de 1793 contre l'esclavage comme un événement historique national. En plus d'interdire l'importation d'esclaves dans la province, la Loi visant à empêcher l'introduction ultérieure d'esclaves et à limiter la durée des contrats de servitude dans cette province imposait des limites aux contrats de travail et déclarait que les enfants nés après le 3 juillet 1793 seraient affranchis à 25 ans, et que leurs enfants seraient libres à la naissance.

dans cette province imposait des limites aux contrats de travail et déclarait que les enfants nés après le 3 juillet 1793 seraient affranchis à 25 ans, et que leurs enfants seraient libres à la naissance. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant Chloe Cooley sera dévoilée à Niagara-on-the-Lake , qui est le territoire traditionnel des Premières Nations, dont les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par le Pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du « bol à une seule cuillère ».

commémorant sera dévoilée à , qui est le territoire traditionnel des Premières Nations, dont les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par le Pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du « bol à une seule cuillère ». Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes soient partagées avec la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes soient partagées avec la population canadienne. Parcs Canada s'engage à travailler avec les Canadiens et les Canadiennes dans ses efforts pour raconter des histoires plus approfondies et plus inclusives dans les lieux qu'il gère. À l'appui de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et engageante pour partager l'histoire du Canada à travers diverses perspectives, notamment en mettant en lumière les périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Personnage historique national de Chloe Cooley

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Le gouvernement du Canada reconnaît Chloe Cooley comme une personne d'importance historique nationale

