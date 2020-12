Le Parc marin national Fathom Five, situé dans le territoire traditionnel de la Nation des Ojibway de Saugeen, souhaite obtenir des propositions de la part d'entreprises intéressées à créer des expériences de tourisme nouvelles et novatrices au sein du parc marin. Le Parc marin national Fathom Five est reconnu pour ses eaux claires, ses nombreuses épaves et la célèbre île Flowerpot.

Parcs Canada offre quatre (4) possibilités spécifiques aux entreprises :

Expériences et activités à petit volume, immersives, pour les visiteurs sur l'île Flowerpot;

Un service de navette à volume moyen et des visites guidées à l'île Flowerpot;

Un service de navette à grand volume vers l'île Flowerpot, et;

Un service de visites éducatives en bateau de petit à grand volume à Big Tub Harbour.

L'appel de propositions prendra fin le 28 avril 2021 à midi (HNE).

Il s'agit là d'une occasion unique pour les entreprises d'offrir des expériences créatives et durables à l'intention des visiteurs dans une destination de renommée mondiale située en Ontario, à l'extrémité nord de la péninsule Bruce. La région possède une culture et un patrimoine très riches qui comprennent des phares patrimoniaux, des grottes naturelles, une faune diversifiée et des vues incroyables du ciel nocturne.

Citations

« Parcs Canada est déterminé à travailler avec les communautés locales et les partenaires autochtones afin de protéger et de promouvoir le riche patrimoine naturel et culturel de ces endroits précieux. Le Parc marin national Fathom Five est un joyau unique et impressionnant des Grands Lacs. Parcs Canada invite les entreprises à saisir cette occasion d'offrir des expériences inoubliables aux visiteurs du Parc marin national Fathom Five. »

Jewel Cunningham,

Directrice exécutive, Ontario et voies navigables, Parcs Canada

« Le Parc marin national Fathom Five demeure toujours un trésor de la municipalité de Northern Bruce Peninsula. La municipalité est fière de s'associer à Parcs Canada pour développer une industrie du tourisme durable dans la région. »

Milt McIver,

Maire, municipalité de Northern Bruce Peninsula.

« L'appel de propositions est un processus important s'inscrivant dans les mesures prises par Parcs Canada pour bâtir un modèle de tourisme durable au parc marin national Fathom Five. La Nation des Ojibway de Saugeen, qui habite la région depuis des milliers d'années, salue les efforts déployés par Parcs Canada pour mieux gérer la fréquentation et permettre aux visiteurs de se rapprocher de la nature et d'en apprendre davantage sur l'histoire culturelle diversifiée de l'endroit. »

Ogimaa, chef Lester Anoquot,

Première Nation de Saugeen

Les faits en bref

Le Parc marin national Fathom Five se trouve sur le territoire traditionnel de la Nation des Ojibway de Saugeen. La région possède un riche passé culturel et de nombreux sites archéologiques qui témoignent de traces d'occupation humaine datant de la période archaïque (8 000 à 2 000 ans avant notre ère) à la période sylvicole (1 000 avant notre ère à 1 000 de notre ère).

marin national Fathom Five se trouve sur le territoire traditionnel de la Nation des Ojibway de Saugeen. La région possède un riche passé culturel et de nombreux sites archéologiques qui témoignent de traces d'occupation humaine datant de la période archaïque (8 000 à 2 000 ans avant notre ère) à la période sylvicole (1 000 avant notre ère à 1 000 de notre ère). Cette demande de propositions, qui fait suite à l'élaboration d'une stratégie de l'expérience du visiteur et de plans de gestion de la fréquentation, vise à créer des expériences qui inspirent les visiteurs et favorisent une utilisation durable des ressources et leur protection à long terme.

Chaque année, le parc marin national Fathom Five et le parc national de la Péninsule- Bruce attirent ensemble près de 900 000 visiteurs et génèrent ainsi dans la région des activités économiques d'une valeur de plus de 129 M$.

attirent ensemble près de 900 000 visiteurs et génèrent ainsi dans la région des activités économiques d'une valeur de plus de 129 M$. Le parc marin abrite un archipel d'îles inhabitées, y compris l'île Flowerpot, l'une des attractions les plus populaires du secteur.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

