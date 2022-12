Les commentaires permettront d'élaborer un plan de déplacement durable pour le parc national Banff

BANFF, AB, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Parcs Canada gère les parcs nationaux en fiducie pour l'ensemble de la population canadienne afin que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent profiter de ces endroits spéciaux. En collaboration avec d'autres entités, Parcs Canada s'engage à protéger l'intégrité écologique des parcs nationaux tout en offrant aux visiteurs des expériences intéressantes et de grande qualité.

Aujourd'hui, Parcs Canada a présenté le rapport final du groupe consultatif d'experts sur le transport durable des personnes dans la vallée de la Bow. Parcs Canada remercie les membres du groupe pour leur travail assidu, leur expertise et leur perspicacité.

Au cours des 60 prochains jours, du 5 décembre 2022 au 2 février 2023, les communautés et les personnes autochtones intéressées, les intervenants et les autres membres du public sont invités à examiner le rapport final et à faire part de leurs commentaires directement à Parcs Canada. Veuillez vous rendre sur le site ParlonsParcsDesMontagnes.ca pour lire le rapport et donner votre avis. Parallèlement, Parcs Canada travaillera avec des partenaires autochtones pour examiner le rapport afin de déterminer comment intégrer les perspectives autochtones dans notre démarche.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire pour Parcs Canada, le rapport du groupe définit huit stratégies clés pour se diriger vers un avenir plus durable. Les conseils et les recommandations du rapport final, ainsi que les commentaires recueillis au cours de ce processus de mobilisation, seront des éléments clés dont Parcs Canada tiendra compte dans la mise en œuvre du Plan directeur du parc national du Canada Banff 2022. La planification du transport durable des personnes à destination, en provenance et à l'intérieur du parc national Banff doit être intégrée à la planification d'autres stratégies du plan directeur du parc liées à la réduction des répercussions des changements climatiques sur les ressources du parc et aux expériences authentiques des visiteurs, l'intégrité écologique étant la pierre angulaire.

Chaque année, des millions de visiteurs du Canada et du monde entier choisissent le parc national Banff comme destination. Il est une source de fierté pour Parcs Canada et pour la population canadienne. Parcs Canada s'engage à collaborer avec les autres administrations, les partenaires autochtones et les intervenants afin d'explorer et de faire progresser des approches sûres, efficaces et durables en matière de fréquentation, tout en aidant les gens à profiter du parc aujourd'hui et à l'avenir.

« Au nom du groupe consultatif, je tiens à remercier les groupes et les personnes qui ont exprimé leurs pensées et leur passion pour l'avenir du parc national Banff. Notre rapport est le résultat de ces discussions et de l'expertise et de l'expérience collectives du groupe. Bon nombre des solutions proposées sont audacieuses et peuvent prendre un certain temps à mettre en œuvre, d'autres sont fondamentales pour mieux comprendre le comportement et les attentes des visiteurs. Nous espérons que notre rapport pourra servir de guide sur la façon de déplacer les gens de manière durable dans le parc national le plus fréquenté du Canada et qu'il deviendra peut-être un modèle à suivre pour d'autres aires protégées. »

Bill Fisher

Président du groupe consultatif d'experts sur le transport durable des personnes dans la vallée de la Bow

« Je tiens à remercier les membres du groupe consultatif d'experts pour leur temps, leur expertise et leurs commentaires judicieux. Parcs Canada reçoit avec beaucoup de reconnaissance ce rapport. Le rapport s'appuie sur les efforts de Parcs Canada en vue de définir des mesures potentielles futures et pratiques pour répondre au besoin et au désir de longue date d'améliorer le déplacement des personnes dans le parc national Banff. Je suis convaincu que leur travail - combiné à la contribution et la participation des partenaires autochtones, du public et des intervenants - orientera la prise de décision future visant à apporter des changements positifs à la façon dont les gens accèdent à la vallée de la Bow et s'y déplacent, dans le parc national Banff. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

Créé en 1885, le parc national Banff est devenu un symbole du Canada reconnu à l'échelle internationale, une partie intégrante des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes collectivement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et un point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien.





est devenu un symbole du reconnu à l'échelle internationale, une partie intégrante des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes collectivement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et un point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien. Au cours des dix dernières années, la circulation automobile dans le parc a augmenté de 30 % dans l'ensemble, et dans certains endroits du parc elle a augmenté jusqu'à 70 %; c'est le cas pour la route qui mène au lac Louise et au lac Moraine. Environ 8,3 millions de véhicules circulent dans le parc chaque année; environ la moitié transporte des visiteurs du parc, et l'autre moitié traverse le parc pour accéder à d'autres destinations.





En 2021, un groupe a été établi pour conseiller Parcs Canada sur l'élaboration d'un cadre à long terme pour le déplacement durable des visiteurs dans la vallée de la Bow, dans le parc national Banff . Il a été demandé au groupe consultatif d'experts d'examiner les solutions émergentes et les exemples de pratiques exemplaires dans le monde entier afin de déterminer comment les gens arrivent au parc national, s'y déplacent et en font l'expérience.





. Il a été demandé au groupe consultatif d'experts d'examiner les solutions émergentes et les exemples de pratiques exemplaires dans le monde entier afin de déterminer comment les gens arrivent au parc national, s'y déplacent et en font l'expérience. Les membres du groupe consultatif d'experts ont apporté un large éventail d'expertise dans divers domaines tels que la gestion des aires protégées, l'innovation dans le domaine des transports, la technologie et le tourisme, et comprenaient les personnes suivantes :

Leslie Bruce (présidente et directrice générale, Bureau de tourisme de Banff - Lake Louise ),

Kerri Cahill , Ph. D. (chef de service, National Park Service, Denver Service Centre),

Bill Fisher , président du groupe d'experts (retraité, Parcs Canada),

Kelly Gibson (directeur des services municipaux, ville de Banff ),

Emily Grisé, Ph. D. (professeure adjointe, Université de l' Alberta ),

Jen Malzer (ingénieure en transport, Institut canadien des ingénieurs en transport),

Jamie McCulloch (directeur exécutif, Rocky Mountain Adaptive),

Selby Thannikary (chef d'équipe, planification des transports, WSP),

Dan Wicklum , Ph. D. (président et directeur général, l'Accélérateur de transition).





