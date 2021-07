TORONTO, le 30 juill. 2021 /CNW/ - La nature est au cœur de notre identité en tant que Canadiens. Pour des millions de Canadiens vivant dans la région du Grand Toronto, le parc urbain national de la Rouge met la nature à la portée de notre main, ce qui a été plus important que jamais tout au long de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, député de Scarborough-Rouge Park et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé le lancement de la phase d'engagement public sur les concepts du centre d'accueil, d'apprentissage et communautaire du parc urbain national de la Rouge, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Situé en face du Zoo de Toronto, sur le côté est de la rue Meadowvale, le centre servira de lieu d'apprentissage et d'accueil où les visiteurs et les résidents pourront se rassembler et en apprendre davantage sur l'incroyable patrimoine naturel, culturel, agricole et autochtone du parc. Ils pourront aussi apprendre au sujet des lieux gérés par Parcs Canada d'un bout à l'autre du pays, par le biais d'installations d'interprétation et de conception intégrées. Le centre servira à accueillir les visiteurs du parc, les bénévoles, les groupes scolaires et les membres de la communauté, et ancrera la présence de Parcs Canada dans la région métropolitaine la plus grande du Canada.

Les ébauches de conception du centre présentent un bâtiment avant-gardiste sur le plan esthétique et environnemental, accessible à tous et doté d'équipements pour les visiteurs, notamment des espaces de rassemblement polyvalents intérieurs et extérieurs, ainsi qu'une plateforme d'observation

Ces conceptions sont le résultat d'importantes collaborations avec des partenaires autochtones, des agriculteurs du parc et des dirigeants communautaires - qui ont aidé à protéger la vallée de la Rouge du développement et de faire de la zone un parc national. Entre février et juillet 2021, Parcs Canada a consulté ses partenaires afin de solliciter des idées et des histoires comme sources d'inspiration pour la forme et le contenu des plans conceptuels du centre, aux fins de la participation du public.

Parcs Canada aimerait connaître les opinions et les idées des gens concernant trois plans conceptuels du centre qui seront disponibles pour consultation en ligne. Chaque plan conceptuel contient un plan du bâtiment et du site avec des éléments architecturaux, paysagers, et interprétatifs à prendre en considération.

Parcs Canada invite le public à lui faire part de ses commentaires par courriel ou par le biais de séances d'information publiques à venir. L'échéance pour fournir des commentaires est le 24 septembre 2021. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à : www.parcscanada.gc.ca/Rouge-CentredAccueil.

« La vision de Parcs Canada pour le centre d'accueil, d'apprentissage et communautaire du parc urbain national de la Rouge est de créer un centre communautaire incontournable qui célèbre et met en valeur ce lieu protégé. En collaborant avec des partenaires et les collectivités environnantes pour donner vie à cette vision, Parcs Canada aidera les visiteurs à découvrir et à se connecter avec la nature et l'histoire, le tout dans les limites du plus grand centre urbain du Canada. L'entrée dans l'installation sera le premier pas vers l'exploration non seulement du parc urbain national de la Rouge, mais aussi des lieux de Parcs Canada dans tout le pays. »

- Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La participation du public sera essentielle pour faire en sorte que les Canadiens, y compris les divers résidents et les membres de la région du Grand Toronto, influencent ce qui sera l'une des destinations les plus importantes du parc urbain national de la Rouge : le centre d'accueil, d'apprentissage et communautaire. Le centre deviendra une destination emblématique dans l'est de la région du Grand Toronto et fournira une plateforme de lancement pour que les communautés jeunes et locales apprennent à connaître le parc urbain national de la Rouge. »

- Gary Anandasangaree, député de Scarborough--Rouge Park, et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones.

D'une superficie de près de 80 km 2 , le PUNR compte parmi les plus grands parcs urbains du monde et est le premier parc urbain national du Canada .

, le PUNR compte parmi les plus grands parcs urbains du monde et est le premier parc urbain national du . Riche mosaïque de paysages naturels, culturels et agricoles, le PUNR renferme une biodiversité incroyable, certaines des dernières exploitations agricoles de la région du Grand Toronto et une histoire humaine remontant à plus de 10 000 ans, dont certains des plus anciens sites autochtones connus au Canada .

. Mentionnons que 20 % de la population du Canada habite à une heure de route du PUNR, qui est par ailleurs accessible en transport en commun et offre des occasions sans précédent de découvrir la nature.

habite à une heure de route du PUNR, qui est par ailleurs accessible en transport en commun et offre des occasions sans précédent de découvrir la nature. Parcs Canada travaille avec un ensemble de partenaires et d'intervenants sur les éléments de conception, dont les 10 Nations que comprend le Cercle consultatif des Premières Nations du PUNR.

La conception technique et architecturale ainsi que l'aménagement paysager sont menés par la firme d'architecture de Toronto Moriyama & Teshima Architects, en partenariat avec la firme Two Row Architect des Six Nations de la rivière Grand et Ian Gray Studio de Toronto . La conception, la fabrication et l'aménagement de l'installation destinée à l'expérience du visiteur et de l'exposition sont assurés par les entreprises montréalaises Cadabra et Daily tous les jours.

