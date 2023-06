Parcs Canada et Tourisme Haut-Richelieu célèbrent conjointement la réouverture du lieu historique national du Fort-Lennox et le début de la saison touristique

Le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars pour la restauration et la mise en valeur de ce site, ainsi que le renouvellement de l'expérience proposée aux visiteurs.

SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le réseau de lieux historiques et d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, le patrimoine et 450 000 km² d'histoires, d'un océan à l'autre.

Hugues Michaud, directeur exécutif, Québec et Nunavut, Parcs Canada; Geneviève Caron, directrice de l’unité de gestion de la Mauricie et Ouest du Québec, Parcs Canada ; Isabelle Charlebois, directrice générale de Tourisme Haut-Richelieu ; Denis Thomas, maire, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ; Christine Normandin, députée de Saint-Jean, leader parlementaire adjointe du Bloc Québécois ; Daniel Beaudin, gestionnaire des lieux historiques nationaux de la Mauricie et de l’Ouest du Québec, Parcs Canada. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, Parcs Canada souligne la réouverture du lieu historique national du Fort-Lennox. Au cours des cinq dernières années, Parcs Canada a travaillé à restaurer et à mettre en valeur le site, particulièrement la caserne des soldats qui est le bâtiment emblématique au cœur de la fortification, ainsi qu'à renouveler l'expérience offerte aux visiteurs. Le public pourra d'ailleurs, dès cet été, découvrir la toute nouvelle exposition Passages, une île aux mille visages.

Ce projet de restauration est le résultat d'un financement de plus de 14 millions de dollars dans le cadre du Programme d'investissement dans les infrastructures fédérales. Parcs Canada tient à souligner la collaboration du milieu, notamment les intervenants touristiques de la région dont Tourisme Haut-Richelieu, durant la durée des travaux.

Grâce à cet investissement, Parcs Canada aide à conserver la valeur patrimoniale de ces importantes ressources culturelles, assurant aux visiteurs des expériences enrichissantes de haute qualité et contribuant à l'offre touristique de classe mondiale au pays pour laquelle Parcs Canada est reconnu.

L'investissement au lieu historique national du Fort-Lennox se traduit par de multiples initiatives visant à garantir l'état des installations et à enrichir l'expérience offerte aux visiteurs d'aujourd'hui et des générations à venir. Les travaux les plus importants ont été faits sur la caserne des soldats, bâtiment emblématique du Fort-Lennox. D'importants travaux de maçonnerie de ses fondations et de ses murs extérieurs ont été menés ces dernières années. Déployée dans un espace entièrement renouvelé, la toute nouvelle et magnifique exposition thématique au rez-de-chaussée, Passages, une île aux mille visages, propose le récit de la grande histoire de la petite île aux Noix.

D'autres travaux essentiels de maintenance et de réfection sur certaines infrastructures attenantes ont été faits sur le site pour assurer la sécurité du public.

De tels investissements aident à soutenir la santé du patrimoine naturel et bâti, et à créer des emplois dans les collectivités locales, tout en offrant aux visiteurs des expériences de grande qualité, sécuritaires et significatives partout au pays. Parcs Canada travaille avec ses partenaires touristiques pour assurer le retour de ce trésor patrimonial au cœur du paysage culturel et muséologique régional.

Citations

« Avec ce projet, on a non seulement réussi à restaurer le Fort-Lennox, mais on a aussi bonifié l'expérience offerte aux visiteurs. En travaillant avec la communauté et les partenaires touristiques, on met également en valeur le patrimoine historique de la Montérégie, ce qui va permettre de faire rayonner la région et d'apporter des retombées économiques pour les entreprises locales. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien

« C'est avec grande fierté que nous célébrons la réouverture de ce trésor touristique qu'est le fort Lennox. La mise en valeur du patrimoine est une priorité de Tourisme Haut-Richelieu et c'est avec plaisir que nous invitons les visiteurs à venir redécouvrir ce site enchanteur, avec son expérience renouvelée, un réel atout pour la municipalité de Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix et pour toute la région. Ce sont des milliers de visiteurs qui sont attendus cet été, et qui pourront profiter de leur passage au fort Lennox pour faire une microaventure aux abords de la rivière Richelieu, et ainsi contribuer au développement économique de notre région. »

Isabelle Charlebois

Directrice générale, Tourisme Haut-Richelieu

Les faits en bref

Parcs Canada a pour rôle de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national et d'en faire connaître l'histoire, notamment les cultures, les histoires et les contributions des peuples autochtones.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend plus de 18 500 biens bâtis. Depuis 2015, le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens partout au pays.

Le fort Lennox est une fortification britannique dont les bâtiments historiques ont été construits entre 1819 et 1829. Aucun pont, aucune route ne nous y conduit. C'est uniquement par bateau que l'on peut y accéder.

1829. Aucun pont, aucune route ne nous y conduit. C'est uniquement par bateau que l'on peut y accéder. La nouvelle exposition Passages, une île aux mille visages mettra en valeur l'histoire humaine de ce lieu unique et percera les secrets de l'imposant édifice que représente la caserne du fort Lennox. Les visiteurs pourront également comprendre le quotidien des familles de service et la vie des femmes en garnison, et plusieurs artefacts retrouvés permettront de raconter l'histoire des militaires ayant vécus sur l'île.

mettra en valeur l'histoire humaine de ce lieu unique et percera les secrets de l'imposant édifice que représente la caserne du fort Lennox. Les visiteurs pourront également comprendre le quotidien des familles de service et la vie des femmes en garnison, et plusieurs artefacts retrouvés permettront de raconter l'histoire des militaires ayant vécus sur l'île. Cette escapade familiale incontournable offre une demi-journée (ou plus !) de découvertes sur une île où nature et culture se côtoient dans un cadre exceptionnel. La saison d'ouverture 2023 du lieu historique national du Fort-Lennox est la suivante :

17 et 18 juin | samedi et dimanche de 10 h à 17 h



23 juin au 4 septembre | tous les jours de 10 h à 17 h



8 septembre au 9 octobre | vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 17 h

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]