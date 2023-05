Le processus de désignation d'un parc urbain national potentiel à Halifax franchit une étape clé et reçoit du financement

HALIFAX, NS, le 23 mai 2023 /CNW/ - L'ensemble des Canadiens et Canadiennes aimeraient avoir accès à un parc à proximité. Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des zones naturelles accessibles dans les plus grands centres urbains au Canada afin d'offrir les avantages du temps passé dans la nature à de plus en plus de Canadiens et Canadiennes partout au pays.

Aujourd'hui, Mme Lena Metlege Diab, députée d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé l'atteinte de trois jalons clés dans le cadre du Programme des parcs urbains nationaux en vue de la désignation d'un parc urbain national potentiel à Blue Mountain-Birch Cove Lakes à Halifax.

En collaboration continue avec les communautés autochtones locales, ce projet comprend des terres et des eaux qui sont historiquement et culturellement importantes pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et leurs ancêtres qui les gèrent depuis des millénaires.

Parcs Canada a maintenant terminé un rapport de préfaisabilité montrant que le site candidat a satisfait aux exigences initiales de Parcs Canada pour son processus des parcs urbains nationaux. Avec cette étape clé, Parcs Canada et ses partenaires, y compris les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, la municipalité régionale d'Halifax, la province de la Nouvelle-Écosse et le Nova Scotia Nature Trust, passent maintenant à la phase de planification du projet, axée sur les terres des partenaires. L'étape de la planification représente une occasion importante de peaufiner et de planifier davantage les éléments clés du parc, y compris les modèles de gouvernance et les limites du parc ainsi que la planification détaillée des sentiers, de l'accès public et des besoins en infrastructure.

Pour lancer la phase de planification du projet, le Programme des parcs urbains nationaux de Parcs Canada fournit plus de 2,1 millions de dollars qui permettront à la province de la Nouvelle-Écosse, au Nova Scotia Nature Trust et à la municipalité régionale d'Halifax d'évaluer les possibilités de conservation de la nature et d'amélioration de l'accès aux espaces verts urbains à Halifax.

Le réseau d'aires protégées au Canada, y compris les nouveaux parcs urbains nationaux, joue un rôle important dans le rétablissement des espèces en péril et aide à atténuer les répercussions des changements climatiques. Le gouvernement du Canada s'est engagé sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et à collaborer avec des partenaires, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement afin de protéger la biodiversité et de conserver 25 pour cent des terres et des eaux au Canada d'ici 2025, et 30 pour cent d'ici 2030.

« Tous les Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir accès à des aires vertes et protégées près de chez eux. Le gouvernement du Canada s'est engagé à agrandir les aires naturelles et conservées dans plusieurs grands centres urbains au Canada, y compris Halifax. Nous voulons qu'un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes soient en mesure d'établir des liens avec la nature et favoriser une plus grande appréciation de l'environnement naturel. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribués à faire avancer la région Blue Mountain-Birch Cove Lakes vers la désignation de parc urbain national. C'est vraiment une époque remarquable pour la conservation au Canada pour les gens qui vivent dans les centres urbains! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les annonces d'aujourd'hui représentent des décennies de réflexion, de planification, de travail vers une vision et un objectif commun pour les résidents de notre grande ville. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de la désignation d'un parc urbain national à Blue Mountain-Birch Cove Lakes, et cela profitera aux générations actuelles et futures de manière incommensurable. Ensemble, nous réussirons à désigner un parc urbain national ici même au cœur de notre communauté! »

Lena Metlege Diab

Députée de Halifax-Ouest, Nouvelle-Écosse

« En tant que Mi'kmaq, la terre et l'environnement sont intrinsèquement liés à ce qui nous sommes en tant que peuple. C'est pourquoi il est si important que les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse participent de façon significative à des discussions sur la façon dont nos terres sont utilisées. Nous sommes impatients de poursuivre les conversations avec les membres de notre communauté mi'kmaq et ceux qui vivent dans la zone urbaine d'Halifax, sur ce qu'ils envisagent pour l'avenir de ces terres, si un parc urbain national est désigné dans cette région. »

Cheffe Carol Potter

Codirectrice de la culture, du patrimoine et de l'archéologie, Assemblée des chefs mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse

« Alors que notre municipalité continue de croître, il est plus important que jamais de préserver l'accès à une nature sauvage saine et de protéger les habitats naturels. Cet investissement fédéral bienvenu en vue d'un parc urbain national dans la région de Blue Mountain-Birch Cove Lakes contribuera à faire en sorte qu'elle demeure un refuge naturel pour les générations à venir. »

Le maire Mike Savage

Municipalité régionale d'Halifax

« Aujourd'hui est un grand jour pour les gens de la Nouvelle-Écosse et de notre capitale en pleine croissance alors que nous faisons un pas de plus vers la désignation de la région de Blue Mountain-Birch Cove Lakes comme parc urbain national. La province est heureuse de travailler avec le gouvernement du Canada, la municipalité, les Mi'kmaq et le Nova Scotia Nature Trust et de les appuyer pour réaliser notre vision commune de cet endroit spécial. Faire de cette région - y compris l'aire de nature sauvage existante - un parc urbain national avec de nouveaux sentiers et des possibilités de loisirs, aidera un plus grand nombre de Néo-Écossais à découvrir sa beauté exceptionnelle, ainsi que les nombreux avantages pour la santé et le bien-être que nous procure le fait de passer du temps dans la nature. »

L'honorable Timothy Halman

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse

« Le Nova Scotia Nature Trust est fier de participer à la protection d'une nature sauvage urbaine aussi importante et précieuse sur le plan écologique. Cette initiative novatrice sera le premier parc urbain national au Canada à inclure une fiducie foncière non gouvernementale en tant que propriétaire foncier et partenaire. Renforcés par la participation des trois ordres de gouvernement, des Mi'kmaq, et des intervenants et des Friends of Blue Mountain-Birch Cove Lakes, nos progrès réalisés en coopération créent un modèle passionnant à suivre pour d'autres administrations. »

Bonnie Sutherland

Directrice générale, Nova Scotia Nature Trust

Le parc urbain national candidat à Halifax comprend 2 304 hectares centrés autour de l'aire de nature sauvage provinciale Blue Mountain-Birch Cove Lakes ainsi que des terres dont la municipalité régionale d' Halifax et le Nova Scotia Nature Trust ont pris soin.

comprend 2 304 hectares centrés autour de l'aire de nature sauvage provinciale Blue Mountain-Birch Cove Lakes ainsi que des terres dont la municipalité régionale d' et le Nova Scotia Nature Trust ont pris soin. Blue Mountain-Birch Cove Lakes est une région à haute valeur écologique, avec un mélange de boisés, de landes, de lacs, de cours d'eau et de milieux humides protégés et indigènes. Vingt-trois espèces en péril et 61 espèces préoccupantes sur le plan de la conservation sont connues à l'intérieur ou à proximité des terres détenues par des partenaires dans la région de Blue Mountain-Birch Cove Lakes.

Blue Mountain-Birch Cove Lakes est déjà une destination populaire pour l'accès informel des résidents, avec des activités documentées qui comprennent la natation, la randonnée, le canotage, le camping, le patinage, le ski de fond, l'art et la photographie et l'observation des oiseaux.

Blue Mountain-Birch Cove Lakes est situé sur le mi'kma'ki ( prononcé Mig - mâ - gi ) - les territoires traditionnels et actuels non cédés du peuple mi'kmaq. Parcs Canada travaille de nation à nation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Des possibilités pour le parc urbain national proposé en tant que lieu de pratiques traditionnelles et culturelles, un endroit pour faire preuve de leadership en matière de conservation et d'intendance, et un endroit ayant un potentiel de retombées économiques pour les collectivités sont à l'étude.

) - les territoires traditionnels et actuels non cédés du peuple mi'kmaq. Parcs Canada travaille de nation à nation avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Des possibilités pour le parc urbain national proposé en tant que lieu de pratiques traditionnelles et culturelles, un endroit pour faire preuve de leadership en matière de conservation et d'intendance, et un endroit ayant un potentiel de retombées économiques pour les collectivités sont à l'étude. En plus de la Municipalité régionale d' Halifax , Parcs Canada a lancé des processus exploratoires pour d'autres parcs urbains nationaux potentiels dans diverses municipalités au Canada , y compris la région de Victoria (C.-B.), la région d' Edmonton (AB), la région de Saskatoon (SK), Winnipeg (MB) et Windsor (ON). Les premières discussions sont également en cours à Montréal (QC).

, Parcs Canada a lancé des processus exploratoires pour d'autres parcs urbains nationaux potentiels dans diverses municipalités au , y compris la région de (C.-B.), la région d' (AB), la région de (SK), (MB) et (ON). Les premières discussions sont également en cours à Montréal (QC). Les parcs urbains nationaux seront gérés selon une gamme de modèles de gouvernance souples, y compris des lieux administrés par le gouvernement fédéral, des lieux administrés par des tiers et diverses approches de partenariat.

La nouvelle Politique sur les parcs urbains nationaux orientera la désignation et la gestion de nouveaux parcs urbains nationaux partout au pays afin de s'assurer qu'ils atteignent les objectifs du programme de conservation de la nature, de rapprochement des gens avec la nature et d'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones. Un document d'information et un document de travail pour éclairer l'élaboration de la Politique sur les parcs urbains nationaux ont été publiés sur le site Web de Parcs Canada le 17 avril 2023.

Grâce à son réseau bien connu de sites du patrimoine culturel urbain, ainsi qu'au parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a une forte présence et une longue histoire de conservation dans les zones urbaines.

