Un parc urbain national dans la région d'Edmonton favoriserait l'accès à des espaces verts et à la nature.

EDMONTON, AB, le 14 mars 2022 /CNW/ - En tant que Canadiens et Canadiennes, nous savons que les espaces verts dans nos villes et à proximité de celles-ci sont bons pour notre santé, bons pour la faune et bons pour l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, en compagnie de l'honorable Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, du chef Tony Alexis, chef de la Première Nation Alexis Nakota Sioux et représentant de la Confédération des Premières Nations du Traité No 6, et d'Audrey Poitras, présidente de la Nation métisse de l'Alberta, ont annoncé le lancement de la phase de préfaisabilité visant à explorer la création d'un parc urbain national dans la région d'Edmonton.

Parcs Canada et la Ville d'Edmonton travailleront en étroite collaboration avec leurs partenaires autochtones afin de s'assurer qu'un parc urbain national dans la région d'Edmonton fait la promotion de l'intendance, des voix et des histoires autochtones, en plus d'offrir des occasions de se rapprocher de la terre et de l'eau en se basant sur les valeurs et le savoir autochtones.

Un parc urbain national dans la région d'Edmonton signifierait un accès amélioré à des espaces verts de qualité pour les Edmontoniens et ferait la promotion du bien-être mental et physique alors que l'on passe plus de temps en nature. Il créerait aussi des emplois, renforcerait l'économie locale et bénéficierait à l'offre touristique de la Ville d'Edmonton.

Pour la nature, les espaces verts urbains offrent un habitat aux animaux, y compris aux espèces en péril, et peuvent servir de corridors cruciaux pour la faune. Ce sont de bons exemples de solutions climatiques fondées sur la nature qui contribuent à réduire la température dans les villes et à absorber l'eau de pluie lors de phénomènes météorologiques extrêmes. Ils peuvent contribuer aux objectifs du Canada en matière de changements climatiques en séquestrant le carbone, et à l'engagement du gouvernement du Canada à conserver 25 % de ses terres et de ses eaux d'ici 2025, et atteindre 30 % d'ici 2030.

Le programme des parcs urbains nationaux, annoncé en août 2021, est la prochaine étape de l'évolution de Parcs Canada qui, depuis 110 ans, fournit aux Canadiennes et Canadiens un réseau de parcs nationaux, y compris le parc urbain national de la Rouge, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation.

« Je suis ravi de voir que l'on envisage de créer un parc urbain national dans la région d'Edmonton. La vallée fluviale est une source de fierté et d'inspiration pour les Edmontoniens et les Albertains. Les espaces verts comme celui-là, dans nos villes et autour de celles-ci, nous offrent un accès facile à la nature et à tous les bienfaits pour la santé dont on peut profiter lorsqu'on s'y immerge. Les parcs urbains stimulent l'économie municipale, génèrent des possibilités sur le plan du tourisme et de l'emploi, augmentent la biodiversité et contribuent à atténuer les effets des changements climatiques. Partager cet espace exceptionnel avec les Canadiens et les Canadiennes est tout à fait logique. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme

« Les habitants d'Edmonton sont unis par leur amour de la nature et du plein air. La proximité aux espaces naturels accroît le bien-être et les liens. Nous avons la chance de disposer d'une incroyable superficie d'espaces verts partout dans notre ville, dont la plus grande étendue continue de parc urbain du pays. J'attends avec impatience d'établir un partenariat avec Parcs Canada, la Confédération des Premières Nations du Traité No 6 et la Nation métisse de l'Alberta afin de poursuivre notre intendance de longue date de cette terre pour que tous puissent en profiter. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Maire de la Ville d'Edmonton

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec des partenaires comme la Ville d'Edmonton, la Confédération des Premières Nations du Traité No 6 et la Nation métisse de l'Alberta pour créer un réseau de parcs urbains nationaux et faire en sorte que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des espaces verts partout où ils vivent, travaillent et se divertissent. Il est également essentiel, afin de favoriser le bien-être mental et physique et de lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques, de faciliter l'accès à la nature et d'accroître la protection dans nos espaces urbains. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les peuples autochtones ont un lien profond avec la terre, je suis donc reconnaissant pour ce développement. Avoir un parc urbain national dans le territoire du Traité No 6 fournirait non seulement un espace pour se connecter à la terre, mais offrirait également des occasions de guérison et de célébration culturelle pour les peuples autochtones et non autochtones. C'est un pas dans la bonne direction vers la réconciliation. »

Chef Tony Alexis, Alexis Nakota Sioux Nation

Représentant de la Confédération des Premières Nations du Traité No 6

« La Nation métisse de l'Alberta est heureuse de participer aux premières étapes du programme des parcs urbains nationaux de Parcs Canada et se réjouit de pouvoir continuer à collaborer dans le cadre de cette initiative. Ce programme représente une occasion importante de créer des espaces verts axés sur la préservation des habitats naturels qui existent autour de nous tous. Il est une occasion d'établir des partenariats avec le Canada, l'Alberta et la Ville d'Edmonton, et d'explorer des moyens nouveaux et novateurs de protéger, de partager et d'apprécier la terre ainsi que de célébrer la richesse de l'histoire, de la culture et des liens que les Métis entretiennent avec la région d'Edmonton. »

Audrey Poitras

Présidente, Nation métisse de l'Alberta

Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Les nouveaux parcs urbains nationaux seront gérés selon un éventail de modèles de gouvernance souples, notamment des lieux gérés par le gouvernement fédéral, des lieux gérés par des tiers et différents modèles de partenariat.

En janvier 2022, l'Agence Parcs Canada et la Ville d' Edmonton ont signé une déclaration de collaboration pour indiquer leur intérêt mutuel à mener un dialogue autour de la création d'un nouveau parc urbain national dans la région d' Edmonton .

ont signé une déclaration de collaboration pour indiquer leur intérêt mutuel à mener un dialogue autour de la création d'un nouveau parc urbain national dans la région d' . Dans le cadre de cette collaboration, Parcs Canada et la Ville d' Edmonton espèrent tous deux travailler de concert avec la Confédération des Premières Nations du Traité No 6 et la Nation métisse de l' Alberta , d'autres détenteurs de terres régionales importants et des intervenants locaux.

espèrent tous deux travailler de concert avec la Confédération des Premières Nations du Traité No 6 et la Nation métisse de l' , d'autres détenteurs de terres régionales importants et des intervenants locaux. En plus de la Ville d' Edmonton , Parcs Canada a signé des déclarations de collaboration avec la Meewasin Valley Authority et les municipalités de Winnipeg ( Manitoba ), Halifax (Nouvelle-Écosse) et Windsor ( Ontario ), et travaille avec d'autres pour déterminer des sites potentiels de parcs urbains à divers endroits, dont Colwood (Colombie-Britannique) et Montréal (Québec).

