Aujourd'hui, Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé l'inauguration du nouveau centre d'accueil du parc national des Lacs-Waterton, qui a été financé dans le cadre du programme d'investissement pour les infrastructures fédérales. Ron Hallman, président et directeur général de l'Agence Parcs Canada et chef Roy Fox, Nation Káínai ont assisté à une célébration communautaire visant à marquer l'occasion.

Le nouveau centre d'accueil, qui a ouvert ses portes au public en février 2022 présente la nature et la culture remarquables des Lacs-Waterton dans un espace accueillant et interactif. Sa conception et son apparence globale s'intègrent au paysage emblématique des montagnes et de la communauté de Waterton Lakes. Le centre offre de nombreux programmes et services aux visiteurs du parc, ainsi qu'aux résidents. Ouverte toute l'année, cette installation compte des panneaux d'interprétation modernes et offre des programmes d'interprétation et des services d'information aux visiteurs.

Parcs Canada a travaillé avec ses partenaires autochtones des Nations Káínai et Piikáni afin de veiller à ce que le matériel élaboré reflète l'histoire, les traditions et la culture des Autochtones de la région, ainsi que les liens qu'ils entretiennent avec le parc national des Lacs-Waterton (Paahtomahksikimi - le lac intérieur sacré dans les montagnes). Les expositions intérieures et extérieures mettent en valeur la riche biodiversité de la région, ses paysages bien particuliers et les effets des forces de la nature comme le vent et le feu sur les animaux et les plantes.

L'Agence Parcs Canada est honorée de collaborer partout au pays avec les peuples autochtones pour élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension de leurs perspectives, cultures et traditions.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada protège et conserve les trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en favorisant la croissance du secteur du tourisme.

Parcs Canada demande aux visiteurs de continuer à respecter les consignes sanitaires publiques dans les installations du parc. Visitez notre site Web pour obtenir l'information la plus récente.

Citations

« Le nouveau centre d'accueil du parc national des Lacs-Waterton est le fruit d'années de collaboration et de travail du gouvernement du Canada et des partenaires autochtones locaux. Le Canada a investi environ 167 millions de dollars dans le parc dans le cadre du programme d'investissement fédéral le plus important de l'histoire de Parcs Canada. Ce projet phare est un investissement dans l'avenir. Le centre d'accueil accueillera les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs du monde entier pendant des années et leur donnera l'occasion de se renseigner au sujet de l'importance culturelle et environnementale du parc, notamment l'importance de la région pour les communautés autochtones locales. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le nouveau centre des Lacs-Waterton est la preuve tangible que les autres gouvernements commencent à comprendre le sens et l'importance de nos façons et terres vers une relation plus significative entre les Nitsitapi et les autres Nord-Américains. Nous sommes fiers du travail combiné que nos Aînés et historiens ont contribué en fournissant de l'information essentielle aux représentants compréhensifs du parc national des Lacs-Waterton et cette relation était basée sur un respect et une confiance mutuels. La tribu Blood Kainai est toujours prête à travailler avec d'autres gouvernements sur des questions importantes, mais il doit y avoir une relation sincère et fiable entre nous et parmi nous et cela comprend les dirigeants politique du gouvernement fédéral. Nous remercions toutes les personnes impliquées dans le développement de ce centre et nous espérons que tous les visiteurs auront une meilleure appréciation de la perspective Nitsitapi.»

Chef Roy Fox

Nation Káínai

« Cette magnifique installation sera un point central dans le village de Waterton qui permettra à Parcs Canada d'accueillir les visiteurs, de raconter l'histoire de ces terres et de ses premiers habitants et de mettre en valeur les nombreuses expériences merveilleuses que le parc national a à offrir. Les éléments d'interprétation, qui soulignent la culture des Pieds-Noirs, sont au cœur du bâtiment et de l'expérience qu'il procure. L'Agence Parcs Canada est reconnaissante aux communautés autochtones et aux gardiens du savoir autochtone partout au pays, qui sont ses partenaires et visent avec elle l'objectif de conserver le patrimoine naturel et culturel et de préserver les trésors comme les lacs Waterton pour les générations à venir. »

Ron Hallman,

Président et directeur général de l'Agence Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national des Lacs-Waterton et le parc national Glacier, au Montana , ont ensemble trois titres : parc international de la paix, site du patrimoine mondial et première réserve de ciel étoilé internationale transfrontalière (certifiée par l'International Dark Sky Association). Les deux parcs font également partie des plus vastes réserves de la biosphère.

, ont ensemble trois titres : parc international de la paix, site du patrimoine mondial et première réserve de ciel étoilé internationale transfrontalière (certifiée par l'International Dark Sky Association). Les deux parcs font également partie des plus vastes réserves de la biosphère. Dans le cadre du programme d'investissement dans les infrastructures fédérales, la somme d'environ 167 millions de dollars a été investie dans le parc national des Lacs-Waterton afin de soutenir des expériences de visite de qualité supérieure et enrichissantes et d'aider à protéger l'environnement. Le centre d'accueil représente un investissement de taille de ce programme.

Le parc national des Lacs-Waterton se trouve sur le territoire du traité no 7 et est depuis très longtemps un lieu important pour les peuples autochtones de la région, notamment les Siksikaitsitapi (Pieds-Noirs).

