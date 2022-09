ANACLA, COLOMBIE-BRITANNIQUE , le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les Premières Nations Huu-ay-aht et Parcs Canada ont souligné l'installation d'une plaque commémorant officiellement la désignation à titre de lieu historique national du Canada du village et de la forteresse de Kiixòin.

Légende : Le 20 septembre 2022, Timothy Christian de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Robert J. Dennis Sr., le conseiller en chef Huu-ay-aht, Ron Hallman, le président et directeur général de Parcs Canada et Karen Haugen, gestionnaire de la réserve de parc national Pacific Rim dévoilent la plaque commémorative magnifiquement encadrée d’un cadre en cèdre, sculpté au lieu historique national du Canada Village-et-Forteresse-de-Kiixòin, à Anacla, en Colombie-Britannique. Crédit : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Situé sur la côte ouest de l'île de Vancouver, Kiixòin est le site d'un village et d'une forteresse construits au 19e siècle qui présente des traces d'une occupation continue depuis près de 3 000 ans, datant à 1000 AEC. C'est également le seul village traditionnel connu, parmi la centaine de villages et plus des Premières Nations qui émaillent la côte sud de la Colombie-Britannique, à posséder d'importants vestiges d'architecture traditionnelle toujours debout. Les caractéristiques naturelles du site en faisaient un endroit idéal pour l'occupation humaine et pour la défense. Il est représentatif des ouvrages défensifs, des méthodes de guerre, du système d'exploitation des ressources et des pratiques commerciales des Nuu-chah-nulth et il met en lumière l'évolution de leurs modèles politiques et économiques aux 18e et 19e siècles. Il s'agit toujours d'un site sacré pour les Premières Nations Huu-ay-aht.

En 1999, le gouvernement du Canada a accordé la désignation de lieu historique national à Kiixòin. Ce lieu historique comprend quatre sites archéologiques distincts, soit le village principal, la forteresse et deux sites archéologiques connexes. En 2002, Parcs Canada a offert une plaque commémorative aux Premières Nations Huu-ay-aht et aujourd'hui, les deux parties se sont réunies pour dévoiler cette plaque, qui est mise en valeur par un cadre en cèdre magnifiquement sculpté au Village-et-Forteresse-de-Kiixòin et qui pourra désormais être admirée par les visiteurs et la population locale.

Les Premières Nations Huu-ay-aht respectent trois principes sacrés : ʔiisaak (très grand respect), Hišuk ma c̓awak (tout ne fait qu'un) et ʔuuʔałuk (prendre soin de). Depuis que Kiixòin a été désigné lieu historique national en 1999, ces principes sacrés, qui s'appliquent à la Terre, ou Hahuuli pour les Huu-ay-aht, ont été maintenus, protégés et valorisés, et des efforts seront faits pour continuer à les honorer au cours des années à venir.

Les Premières Nations Huu-ay-aht offrent des visites guidées de Kiixòin, en compagnie de détenteurs du savoir traditionnel, afin de permettre à tous les visiteurs qui le désirent de découvrir la richesse de l'histoire, de la culture et des traditions des premiers peuples de ce territoire. Les visites ont lieu entre mai et septembre. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Kiixòin et sur les visites sur le site kiixin.ca.

Citations

« Aujourd'hui, Parcs Canada est honoré de se joindre aux Premières Nations Huu-ay-aht pour commémorer la désignation du lieu historique national Forteresse-de-Kiixòin. Les désignations historiques nationales constituent la forme la plus importante de reconnaissance historique accordée par le gouvernement du Canada. Parcs Canada entretient des relations positives avec les Huu-ay-aht et cette désignation n'aurait pu avoir lieu, ou ne serait pas aussi riche de sens, sans l'engagement de cette nation à préserver et à partager ses connaissances et son histoire. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

« L'installation officielle de la plaque témoigne de l'importance de Kiixòin et de sa riche histoire. Kiixòin est le principal attrait du tourisme culturel huu-ay-aht car il offre une expérience absolument unique aux personnes qui viennent visiter Ḥahuułi (le territoire traditionnel des Huu-ay-aht). Désormais, lorsque les visiteurs viendront à Kiixòin, ils entendront nos histoires, découvriront notre culture et comprendront toute l'importance de la désignation de Kiixòin à titre de lieu historique national du Canada. »

Robert J. Dennis Sr.

Conseiller en chef, Premières Nations Huu-ay-aht

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada , reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays, afin d'aider les Canadiens à établir des liens avec leur passé.

, par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du , reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays, afin d'aider les Canadiens à établir des liens avec leur passé. Les Premières Nations Huu-ay-aht sont une communauté autochtone établie sur la côte ouest de l'île de Vancouver , en Colombie-Britannique. Elles font partie des Nations Nuu-chah-nulth, anciennement appelées Nootka. Les Premières Nations Huu-ay-aht sont partie à l'accord définitif des Premières Nations Maa-nulthes, un traité moderne qui accorde aux cinq nations membres une autonomie protégée par la Constitution ainsi que la propriété, le contrôle et l'autorité législative sur leurs terres et leurs ressources. Pour plus d'informations, consultez le site huuayaht.org.

, en Colombie-Britannique. Elles font partie des Nations Nuu-chah-nulth, anciennement appelées Nootka. Les Premières Nations Huu-ay-aht sont partie à l'accord définitif des Premières Nations Maa-nulthes, un traité moderne qui accorde aux cinq nations membres une autonomie protégée par la Constitution ainsi que la propriété, le contrôle et l'autorité législative sur leurs terres et leurs ressources. Pour plus d'informations, consultez le site huuayaht.org. Kiixòin est géré par les Premières Nations Huu-ay-aht. Les Premières Nations Huu-ay-aht sont autonomes et comptent parmi les signataires de l'accord définitif des Premières Nations Maa-nulthes. Le territoire traditionnel et la terre visée par le règlement du traité sont situés dans le détroit de Barclay, sur la côte ouest de l'île de Vancouver , à l'embouchure d'Alberni Inlet. Les Huu -ay-ahts se sont engagés à atteindre un équilibre entre croissance économique forte et diversifiée, durabilité environnementale et responsabilité sociale.

, à l'embouchure d'Alberni Inlet. -ay-ahts se sont engagés à atteindre un équilibre entre croissance économique forte et diversifiée, durabilité environnementale et responsabilité sociale. Parcs Canada exploite la réserve de parc national Pacific Rim en collaboration avec les Premières Nations Huu-ay-aht, au sein d'un conseil de cogestion. Kiixòin se trouve à l'extérieur des limites de la réserve de parc national, mais la désignation historique qu'ont obtenue le village et la forteresse de Kiixòin relèvent du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, qui met en lumière et commémore diverses facettes de l'histoire du Canada .

en collaboration avec les Premières Nations Huu-ay-aht, au sein d'un conseil de cogestion. Kiixòin se trouve à l'extérieur des limites de la réserve de parc national, mais la désignation historique qu'ont obtenue le village et la forteresse de Kiixòin relèvent du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, qui met en lumière et commémore diverses facettes de l'histoire du . Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler ses relations avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance de leurs droits, le respect, la collaboration et les partenariats.

s'est engagé à renouveler ses relations avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance de leurs droits, le respect, la collaboration et les partenariats. Les lieux historiques nationaux témoignent de milliers d'années d'histoire humaine. Ils revêtent une grande importance pour le Canada , car ils commémorent les tournants de l'histoire de notre pays en plus d'illustrer la créativité et les traditions culturelles de ses habitants. Chaque lieu historique national relate un chapitre unique de l'histoire de notre pays et contribue concrètement, à sa façon, à notre compréhension du Canada .

, car ils commémorent les tournants de l'histoire de notre pays en plus d'illustrer la créativité et les traditions culturelles de ses habitants. Chaque lieu historique national relate un chapitre unique de l'histoire de notre pays et contribue concrètement, à sa façon, à notre compréhension du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du . Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des demandes de désignation provenant du public. Pour savoir comment proposer la désignation d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada au https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Liens connexes

Lieu historique national du Canada Village-et-Forteresse-de-Kiixòin

Premières Nations Huu-ay-aht

Lieu historique national du Village-et-Forteresse-de-Kiixòin - Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Agence Parcs Canada

Images destinées aux médias

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Amanda-Lee Cunningham, Responsable des communications, Premières Nations Huu-ay-aht, 250-720-7776, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected] ; Nancy Hildebrand, Agente en relations publiques et en communications, Unité de gestion de la côte de la Colombie-Britannique, Parcs Canada, 604-961-6787, [email protected]