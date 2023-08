Cette collaboration repose sur des objectifs communs liés à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

LACS-WATERTON, AB, le 9 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le parc international de la paix Waterton-Glacier, à la suite d'un discours de bienvenue prononcé par les dirigeants des nations Siksikaitsitapi (Confédération des Pieds-Noirs), Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, et Chuck Sams, directeur du Service des parcs nationaux des États-Unis ont signé un nouveau protocole d'entente visant à renforcer la relation de longue date entre les deux organismes. Ce protocole d'entente témoigne de la poursuite de la collaboration en matière de protection, de mise en valeur et de gestion du patrimoine culturel et naturel dans des lieux transfrontaliers partagés, ainsi que de la gestion conjointe avec les peuples autochtones.

Gauche à droite : Kate Hammond, directrice régionale intermontagnarde, Service parcs nationaux; chef Roy Fox de la Nation Kainai; Samuel Crowfoot, membre, Conseil de Nation Siksika; chef Ouray Crowfoot, Nation Siksika; Dave Roemer, directeur, Parc national Glaciers, Service parcs nationaux; Locke Marshall, directeur l’unité de gestion, parc national Lacs-Waterton, Parcs Canada. Signature : Ron Hallman, président directeur général, Parcs Canada. Photo : Gina Icenoggle, Service des parcs nationaux (Groupe CNW/Parcs Canada)

Le protocole d'entente réaffirme diverses priorités communes en matière de coopération entre les deux organismes, notamment :

une conservation dirigée par des autochtones ainsi qu'une collaboration accrue avec ceux-ci;

la progression de solutions en matière de climat fondées sur la nature et l'adaptation au changement climatique;

la mise en relation des personnes avec l'histoire et la nature;

la gestion et l'exploitation des parcs, l'expérience du visiteur et la sécurité, la conservation des ressources naturelles et culturelles, et la gestion des incendies de forêt.

La collaboration entre Parcs Canada et le Service des parcs nationaux remonte à plus de cent ans, lorsque les deux organismes ont été créés, en 1911 et 1916 respectivement. Cette relation a été officialisée par un protocole d'entente, signé pour la première fois en 1998, visant à soutenir la coopération en matière de gestion, de recherche, de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

La signature d'aujourd'hui renouvelle les relations de coopération entre le Canada et les États-Unis en tant que leaders dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

Citations

« Depuis plus d'un siècle, Parcs Canada et le Service des parcs nationaux des États-Unis collaborent étroitement à la protection et à la mise en valeur de certains des plus beaux espaces naturels et des plus intéressants lieux historiques d'Amérique du Nord. Grâce à un partenariat et à une collaboration qui transcendent les frontières, nous nous engageons à adopter des approches modernes en matière de conservation du patrimoine naturel et culturel qui favorisent l'avancement de la gestion autochtone, ainsi que l'augmentation de l'inclusion de divers points de vue dans les activités commémoratives de nos histoires respectives. En signant cette entente, Parcs Canada et le Service des parcs nationaux renouvellent leur engagement commun à travailler ensemble vers des objectifs communs. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« Parcs Canada est le plus ancien partenaire international du Service des parcs nationaux. Je suis fier de renouveler notre engagement à collaborer ainsi qu'à enrichir et à améliorer nos missions communes d'intendance. »

Charles F. Sams III

Directeur, Service des parcs nationaux des États-Unis

Les faits en bref

Au sujet du Service des parcs nationaux : Plus de 20 000 employés du Service des parcs nationaux s'occupent des 425 parcs nationaux des États-Unis et travaillent dans des collectivités d'un bout à l'autre de la nation pour aider à préserver l'histoire locale et créer des possibilités récréatives près de la maison.

Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre. En collaboration avec ses partenaires, Parcs Canada protège et restaure les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux, permet aux gens de découvrir l'histoire et la nature ainsi que de s'en rapprocher, et contribue à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales.

Désigné en 1932, le parc international de la paix Waterton-Glacier est le premier parc international de la paix au monde. En 1995, il a également été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé à la frontière entre le Canada et les États-Unis, il offre des paysages exceptionnels ainsi qu'une faune et une flore diversifiées. Le parc international de la paix commémore la paix et la bonne volonté que le Canada et les États-Unis continuent de partager.

et les États-Unis, il offre des paysages exceptionnels ainsi qu'une faune et une flore diversifiées. Le parc international de la paix commémore la paix et la bonne volonté que le et les États-Unis continuent de partager. Ce lieu revêt une grande importance pour les Pieds-Noirs des deux côtés de la frontière. Le nom Pieds-Noirs de l'actuel parc national des Lacs-Waterton est Paahtomahksikimi (Lac sacré au sein des montagnes). Cet endroit spécial se trouve dans les territoires traditionnels des Siksikaitsitapi, la Confédération des Pieds-Noirs, qui comprend les nations suivantes : Kainai, Piikani, Siksika et Amsskapi Pikuni.

Le parc international de la paix Waterton-Glacier illustre la continuité des pratiques de gestion et des partenariats autochtones de part et d'autre de la frontière et est emblématique du travail entrepris par Parcs Canada et le Service des parcs nationaux.

Le Service des parcs nationaux gère l'Underground Railroad Network to Freedom (NTF), un programme commémoratif qui reconnaît un réseau de sites historiques, de programmes d'interprétation et d'éducation et d'installations de recherche qui ont un lien vérifiable avec l'histoire du chemin de fer clandestin. Le premier lieu historique national canadien a récemment soumis une candidature pour faire partie du NTF. Cette initiative fait suite à deux séances d'information publiques que les organismes ont organisées conjointement en mars afin de sensibiliser les sites canadiens à cette initiative et de les inviter à présenter des candidatures.

Liens connexes

Parcs Canada

Le parc national des Lacs-Waterton

Service des parcs nationaux (en anglais seulement)

Parc national Glacier (en anglais seulement)

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]; Relations avec les médias, Service des parcs nationaux, [email protected]