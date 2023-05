Les nouvelles initiatives serviront à faire revivre la culture innue d'une génération à l'autre dans les îles

EKUANITSHIT, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - La protection de la culture innue, le transfert de connaissances entre les générations ainsi que la protection des ressources culturelles et naturelles pour les générations futures sont au cœur de la relation entre Parcs Canada et les communautés innues qui entretiennent un lien privilégié avec la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan.

Hier, lors d'un événement communautaire organisé par la Première Nation des Innus de Ekuanitshit, M. Jean-Charles Piétacho, Chef de la Nation, et M. Hugues Michaud, Directeur exécutif, Québec et Nunavut à Parcs Canada, ont eu le plaisir d'annoncer une initiative de gardiens autochtones développée au cours de la dernière année par l'équipe de projet de gardiens du Nitassinan du Conseil des Innu de Ekuanitshit, en collaboration avec les intervenants clés de la communauté et Parcs Canada.

La récente acquisition par Parcs Canada de l'île du Havre de Mingan, nommée Ekuanitshiu Minishtiku en Innu aimun, a également été annoncée lors de l'événement. L'île, d'une superficie de 1,5 kilomètres carrés, revêt une importance significative pour les membres de la Première Nation des Innus de Ekuanitshit et fait partie des quelques îles privées qui n'ont pu être annexées à la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan lors de sa création en 1984.

Cette acquisition permettra de favoriser le développement d'activités culturelles par les Innus de Ekuanitshit et de maintenir les activités traditionnelles pratiquées par les membres de la Première Nation depuis des générations. Le Conseil des Innu de Ekuanitshit jouera un rôle déterminant dans le développement des modalités de gestion et d'utilisation futures de l'île.

La mise en œuvre d'un programme de gardiens autochtones, en collaboration avec la Première Nation des Innus de Ekuanitshit à la réserve de parc national, a aussi été accordée. Cette initiative, et l'acquisition de l'île, offrent pour la Première Nation et Parcs Canada des opportunités d'avancer plusieurs priorités communes, notamment la mise en valeur de la culture innue, le développement économique de la Première Nation, et les engagements pris par le Gouvernement du Canada visant à protéger 30% des milieux terrestres, d'eau douce, côtiers et marins d'ici 2030.

« Parcs Canada a saisi une opportunité historique en faisant l'acquisition de l'île du Havre de Mingan/ Ekuanitshiu Minishtiku. Les opportunités de collaboration avec la Première Nation des Innus de Ekuanitshit sont au cœur de cette acquisition. Les nouvelles initiatives en développement s'insèrent dans la vision qui a guidé l'établissement de la réserve de parc national à l'époque et la volonté de la Première Nation de protéger ce territoire unique pour les générations présentes et futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Après un long portage, c'est à nous, maintenant, de protéger l'île du Havre de Mingan qui nous a protégés pendant des décennies et de perpétuer notre présence auprès d'elle. Sa protection sera assurée par nos gardiens innus des îles du Nitassinan, comme nos ancêtres l'ont perpétuée pour elle. »

Jean-Charles Piétacho

Chef de la Première Nation des Innus de Ekuanitshit

L'île du Havre de Mingan /Ekuanitshiu Minishtik u est située à l'extrémité ouest de la RPNAM, à environ 500 mètres de la rive juste en face de la communauté innue de Ekuanitshit et de la Maison de la culture innue. Les Innus de Ekuanitshit y pratiquent des activités traditionnelles de chasse et de cueillette ainsi que des activités culturelles.

/Ekuanitshiu Minishtik est située à l'extrémité ouest de la RPNAM, à environ 500 mètres de la rive juste en face de la communauté innue de Ekuanitshit et de la culture innue. Les Innus de Ekuanitshit y pratiquent des activités traditionnelles de chasse et de cueillette ainsi que des activités culturelles. Les écosystèmes présents sur l'île du Havre de Mingan /Ekuanitshiu Minishtik u sont similaires à ceux que l'on retrouve dans le reste de l'archipel de Mingan et sont exposés aux mêmes menaces liées aux changements climatiques. La présence de plantes et d'espèces fauniques rares ou menacées a été relatée.

/Ekuanitshiu Minishtik sont similaires à ceux que l'on retrouve dans le reste de l'archipel de Mingan et sont exposés aux mêmes menaces liées aux changements climatiques. La présence de plantes et d'espèces fauniques rares ou menacées a été relatée. L'île se démarque également du reste de l'archipel par la présence d'un site archéologique témoignant de la période de contact entre les européens et les autochtones. Parmi les artéfacts retrouvés jusqu'à maintenant, certain démontrent l'utilisation continue de l'île par les Innus, dont un four Basque et les vestiges du premier poste de traite de fourrures construit par Louis Joliet sous le régime français, et opéré par son épouse.

sous le régime français, et opéré par son épouse. Chaque initiative de gardiens autochtones mise en place dans les lieux gérés par Parcs Canada est élaborée conjointement avec des partenaires autochtones. Ceux-ci mènent ensuite l'initiative avec le soutien et la contribution de Parcs Canada. Ces initiatives contribuent à maintenir et à revitaliser les liens que ceux-ci entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces qui soutiennent les systèmes de savoir, de lois et de gouvernance sur lesquels reposent les pratiques d'intendance autochtones.

Document d'information : Acquisition de l'île du Havre de Mingan/Ekuanitshiu Minishtiku et programme de gardiens autochtones pour la Première Nation des Innus de Ekuanitshit

