ÎLE BEAUSOLEIL, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Parcs Canada et la Première Nation de Beausoleil ont souligné l'importance historique de l'île Beausoleil (Bimadinaagogi) lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque à l'île Beausoleil, dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne.

L'île Beausoleil, appelée Bimadinaagogi (ce qui signifie « une crête qui s'étend et se développe ») par les Anishinaabeg, est un reflet puissant du paysage culturel des Anishinaabeg de la région sud de la baie Georgienne. Des études archéologiques ont permis de retracer des millénaires d'occupation humaine sur cette île et de démontrer qu'elle a longtemps servi de point de passage sur les routes commerciales traditionnelles ainsi que de lieu de résidence saisonnier pour les membres de diverses cultures au fil du temps.

L'île est un lieu de mémoire : elle illustre la relation profonde des Anishinaabeg avec la terre et rappelle à la fois leur présence de longue date et les conséquences des déplacements des populations dans le Sud de l'Ontario. L'évolution du paysage de l'île témoigne de cette histoire avec les vestiges d'anciens camps et sa brève utilisation comme réserve au milieu du XIXe siècle, époque à laquelle les Anishinaabeg cherchaient à préserver leurs traditions tout en s'adaptant aux pressions associées à l'expansion rapide de la colonisation eurocanadienne.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne, notamment les jeunes, à renouer avec leur passé. Le processus de désignation, mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale.

« Les gens de la Première Nation de Beausoleil entretiennent une relation très importante avec Bimadinaagogi. Pendant de nombreuses générations, nos ancêtres ont fait usage et pris soin de cette terre où nous nous sommes installés autrefois. Nous accueillons favorablement la désignation de cet endroit en tant que lieu historique national. Cet effort permettra non seulement d'assurer la préservation naturelle de l'île, mais aussi de la promouvoir en tant que lieu à contempler et à apprécier. Cette terre continuera de faire connaître des éléments importants de notre histoire en tant qu'Anishinaabe, au bénéfice des sept prochaines générations et de celles qui suivront. »

Chef Joanne Sandy, Première Nation de Beausoleil

« La reconnaissance de Bimadinaagogi, l'île Beausoleil, comme lieu historique national est un hommage à sa profonde importance culturelle pour les Anishinaabeg et pour l'histoire nationale du Canada. Des générations de personnes ont entretenu et continueront d'entretenir un lien avec les paysages, les traditions orales et les cérémonies qui sont au cœur de l'histoire de l'île, et c'est grâce à ces repères que nous nous unissons et approfondissons notre compréhension du riche patrimoine culturel de notre pays. J'encourage les Canadiens et Canadiennes à visiter le lieu historique national de l'Île-Beausoleil pour découvrir la beauté et l'importance exceptionnelles de cet endroit spécial. Les mots ne peuvent pas tout dire; c'est quelque chose qu'il faut ressentir personnellement. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des langues officielles

Les nations ojibway-anishinaabe ont occupé la partie sud de la baie Georgienne à partir de la fin du XVII e siècle et ont établi des campements saisonniers sur l'île Beausoleil pour tirer parti de ses ressources en baies et des bonnes zones de pêche le long de la rive est.

siècle et ont établi des campements saisonniers sur l'île Beausoleil pour tirer parti de ses ressources en baies et des bonnes zones de pêche le long de la rive est. De nombreuses traditions associées à l'île ont trait aux femmes, qui la fréquentaient notamment pour y cueillir de petits fruits et d'autres plantes et pour y tenir des cérémonies traditionnelles, comme les rituels soulignant le passage de fille à femme.

Depuis 1999, le Cercle consultatif culturel guide le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne dans ses projets relatifs au patrimoine autochtone. Créé à la suite d'une évaluation du patrimoine au cimetière du Chêne, il a été l'une des premières structures consultatives autochtones à Parcs Canada, conseillant l'organisme au sujet de l'intégrité culturelle, de la revitalisation des langues et des sites sacrés, tout en favorisant la réconciliation et l'intendance partagée de l'île Beausoleil.

La plaque est écrite en anglais, en français et en anishinaabemowin.

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada , met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur passé.

, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du , met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur passé. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale de personnages, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du pays. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada sur l'importance historique nationale de personnages, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du pays. À ce jour, on compte plus de 2 270 désignations à l'échelle nationale. Le processus de désignation, mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada, repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. Si vous voulez proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

