Parcs Canada demande aux visiteurs de rester à la maison et met en place des mesures additionnelles, suspendant temporairement l'accès en véhicule aux sites de Parcs Canada partout au pays jusqu'à nouvel ordre

GATINEAU, QC, le 24 mars 2020 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada s'est engagée à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et Canadiens, des visiteurs et des employés. Malgré la suspension des services aux visiteurs et la fermeture des installations le 19 mars 2020, un taux de fréquentation élevé dans certains parcs a mené à des préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques ainsi qu'à un risque accru de transmission de la COVID-19. Par conséquent, l'Agence met en place des mesures supplémentaires pour appuyer les efforts du gouvernement du Canada pour limiter la propagation de la COVID-19 et réduire les risques pour tous les utilisateurs des sites de Parcs Canada.

Afin de réduire le nombre de visiteurs dans les sites de Parcs Canada et de minimiser les risques pour les visiteurs et les employés, Parcs Canada amplifie les mesures prises la semaine dernière et suspend maintenant temporairement l'accès à tout véhicule motorisé à tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation à compter de 0 h 01 le mercredi 25 mars 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à réduire de manière importante la fréquentation et suit les conseils des experts de la santé qui recommandent de rester à la maison et d'éviter les rassemblements publics.

Ces mesures s'ajoutent à celles prises la semaine passée et signifient que toutes les installations de stationnement pour les visiteurs ainsi que les services connexes dans les sites de Parcs Canada sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les routes qui passent dans les sites de Parcs Canada demeureront ouvertes. La circulation commerciale et automobile de transit est permise dans ces corridors. Veuillez noter qu'il est interdit de stationner le long des routes. Nous demandons à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens de respecter ces restrictions.

Parcs Canada continuera de fournir des services clés pour les Canadiennes et Canadiens, notamment la gestion des routes et le déneigement, les services d'incendie, l'exploitation des barrages et la gestion de l'eau sur les voies navigables historiques ainsi que les services de prévision et de contrôle des avalanches, entre autres.

Les activités autochtones traditionnelles dans les endroits de Parcs Canada vont continuer, mais on demande à tous les utilisateurs de suivre les conseils des experts de la santé publique concernant la distanciation sociale. Les services locaux sont limités. L'accès en véhicule demeurera permis pour les résidents des lotissements urbains, mais les gens qui possèdent des propriétés de loisirs dans les parcs nationaux sont fortement encouragés à rester à la maison. Veuillez respecter tous les avis aux voyageurs.

En bref, Parcs Canada demande aux Canadiennes et Canadiens de rester à la maison. Toute personne envisageant de visiter un endroit de Parcs Canada, y compris ceux en zones urbaines, devrait annuler ses plans compte tenu que l'accès en véhicule dans le but de visiter sera suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Nous demandons aux visiteurs d'appuyer les efforts du Canada pour limiter la propagation de la COVID-19 et d'annuler tout déplacement non essentiel. De l'information détaillée concernant les sites de Parcs Canada et les mesures prises par l'Agence pour limiter la propagation de la COVID-19 peut être consultée sur pc.gc.ca. Veuillez consulter le site régulièrement pour des mises à jour.



« La priorité absolue du gouvernement demeure la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. La fenêtre pour contenir la propagation de la COVID-19 est brève et nous devons tous changer nos comportements maintenant pour aplanir la courbe et réduire le fardeau pour notre système de santé. Je demande à l'ensemble de la population canadienne de suivre les conseils des experts de la santé publique, de rester à la maison, et de se déplacer seulement pour des raisons essentielles. En ce moment, nous demandons aussi aux Canadiens et Canadiennes de ne pas visiter les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Nous devons tous travailler ensemble pour limiter la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

