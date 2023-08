L'événement marque cinquante années de collaboration, de conservation et de connexion à ce lieu d'émerveillement, d'aventure et d'inspiration

ROCKY HARBOUR, NL, le 14 août 2023 /CNW/ - Lors du dimanche, 13 août, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et députée pour Long Range Mountains, Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a participé à une cérémonie officielle commémorant le 50e anniversaire de la signature de l'entente fédérale-provinciale visant l'établissement du parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les invités et les dignitaires célèbrent le 50e anniversaire du parc national du Gros-Morne au Centre de découverte près de Woody Point, le 13 août 2023. Crédit photo: Tom Cochrane. (Groupe CNW/Parcs Canada)

De nombreux dignitaires ont assisté à l'événement, dont le très honorable Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada; le chef Mi'sel Joe de la Première Nation Miawpukek; le chef Brendan Mitchell de la Première Nation Qalipu; Gerry Byrne, ministre de l'Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences de Terre-Neuve-et-Labrador; les maires des collectivités enclavées du parc national du Gros-Morne; Shirley Montague, présidente de la Co-operating Association du Gros-Morne; et Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada. La cérémonie s'est conclue avec la signature par les maires de la région d'un accord pour travailler ensemble sur une approche régionale collaborative du tourisme qui servira de base pour les 50 prochaines années.

Le parc national du Gros-Morne, reconnu internationalement comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, marque son 50e anniversaire avec une série de célébrations prévues en collaboration avec des partenaires autochtones, des communautés locales et d'autres personnes au cours de toute l'année. Cette année du 50e anniversaire est l'occasion d'une réflexion - sur les réalisations communes, les leçons tirées du passé et la voie à suivre, alors que nous jetons les bases pour les 50 prochaines années.

« Les lieux administrés par Parcs Canada, comme le parc national du Gros-Morne, représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones. Depuis cinquante ans, les équipes passionnées du parc national du Gros-Morne, en collaboration et en partenariat avec la Première Nation Miawpukek, la Première Nation Qalipu, la province de Terre-Neuve-et-Labrador et les collectivités environnantes, ont réalisé d'importants gains en matière de conservation et ont offert des expériences exemplaires à des milliers de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Félicitations pour cinquante ans de collaboration et de conservation! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Aujourd'hui, Gros-Morne est une destination internationale, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et, avec les communautés locales, les entreprises touristiques, les Autochtones et d'autres partenaires, nous accueillons et partageons ensemble les histoires de cet endroit, de chez-nous, avec plus d'un quart de million de visiteurs chaque année. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et députée de Long Range Mountains, Terre-Neuve-et-Labrador

« Parcs Canada est vraiment l'un des organismes de conservation les plus anciens et les plus exemplaires au monde. Grâce à un réseau impressionnant de lieux historiques nationaux, d'aires marines nationales de conservation et de parcs nationaux impressionnants, comme Gros-Morne, Parcs Canada continue d'offrir des expériences de grande qualité, significatives et mémorables à des millions de visiteurs partout au pays chaque année. Félicitations aux équipes du parc national du Gros-Morne et à leurs nombreux partenaires pour leurs cinquante années d'excellence! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Le parc national du Gros-Morne a été créé le 13 août 1973 pour protéger l'intégrité écologique de la région naturelle des hautes terres de l'ouest de Terre-Neuve et d'une partie est de la région naturelle des basses terres du Saint-Laurent .

. Le parc national du Gros-Morne a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 pour sa beauté naturelle exceptionnelle et ses exemples exceptionnels d'étapes majeures de l'évolution géologique de la terre, illustrées par des formations géologiques protégées dans le parc.

Le patrimoine naturel et culturel du parc national du Gros-Morne a été protégé, présenté et célébré par les résidents de la région, les chercheurs et les scientifiques internationaux, les écrivains de voyage, les artistes et les visiteurs du monde entier. C'est un endroit très spécial qui appartient à tous les Canadiens, et son importance trouve un écho pour de nombreuses personnes à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.

